Nagy Márton szerint ezer forint is lehet a benzin ára

A Barátság kőolajvezetéken történő szállítás tartós elakadása 1000 forintot meghaladó üzemanyagárakat okozna Magyarországon! – közölte Nagy Márton a Facebook-oldalán. A nemzetgazdasági miniszter szerint az Adria-kőolajvezetéken keresztül kétszer annyiba kerül a szállítás, kapacitása pedig nem tesztelt teljeskörűen, a Mol finomítói pedig alapvetően orosz olaj feldolgozására vannak tervezve.

Hasonlót már Szijjártó Péter is mondott, a külgazdasági és külügyminiszter szerint a Barátság kőolajvezeték ügye egy nyilvánvaló politikai zsarolás, amellyel az ukránok egyrészt egy ezerforintos benzinárat, másrészt pedig egy ellátási zavart akartak létrehozni Magyarországon, közeledve a parlamenti választáshoz, hiszen mindenki tudja, hogy az ukránok egy ukránbarát kormányt akarnak látni Budapesten.