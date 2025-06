Nagy Márton szerint kiváló üzlet volt a reptér megvétele

Kiváló üzlet volt a reptér visszavásárlása Magyarország számára! A reptér idén rekord mennyiségű, 100 milliárd forint feletti osztalékot fizet!

- közölte Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebook oldalán.

A Budapest Airport Zrt. 2024-es beszámolójában 110 millió euró osztalék szerepel, ami 41 milliárd forint. A leányvállalatánál, a BUD Security Kft.-nél 2025 március 31-én 550 millió forint osztalék kifizetéséről határoztak. Megkérdeztük a minisztériumot, hogy a 100 milliárd forintos osztalék hogyan jött ki.

A társaság a 2023-as évet 337,8 millió euró nettó árbevétel mellett nettó 74 millió euró nyereséggel zárta. A 2024-es számok a beszámoló szerint: 412,5 millió eurós forgalom és 100 millió euró profit. A kormány 2024 végén jelentette be, hogy az állam többségi tulajdont szerzett a Budapest Airportban. Az ügylet hátterében nem csupán stratégiai szempontok álltak – a repülőtér közlekedési, gazdasági és turisztikai szempontból is kulcsszereplő –, hanem az a pénzügyi cél is, hogy a magyar állam részesedhessen a növekvő légiforgalomból származó haszonból.

Kapcsolódó cikk Itt a megfejtés, miért költ százmilliárdokat a kormány a reptér megvételére A GKI vezérigazgatója állt elő egy sajnos hihető elmélettel. Az inflációról is van egy rossz híre.

A magyar állam 80 százalékos tulajdonrészt szerzett a Budapest Airport Zrt.-ben, a francia társbefektető VINCI pedig 20 százalékot. A vételár 3,1 milliárd euró, a hitelezői konzorciummal történt sikeres megállapodással pedig a korábbi tulajdonosok által felvett 1,44 milliárd eurónyi hitel került meghosszabbításra.