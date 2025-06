Nagy Márton szerint nem lesz osztogatás a választás előtt

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

Hát nincs választási költségvetés, az a baloldali kormányoknak a sajátja. 2024-ben a költségvetési hiány 4,9 százalék volt GDP-arányosan, idén ezt 4,1 százalékra csökkentjük és jövőre, a törvénynek, most elfogadott 2026-os törvénynek megfelelően, 3,7 százalék a célszám

A 2026-os költségvetés is azt mutatja, hogy a pénzügyeink rendben vannak, a költségvetés stabil alapokon áll. Látszik a költségvetésből, hogy megvannak a pénzek a családi adócsökkentéshez, a nyugdíjasok 13. havi nyugdíjának kifizetéséhez, illetve több jut az oktatásra, több jut egészségügyre, rezsivédelem és a költségvetésben benne van a hat havi fegyverpénz is.

