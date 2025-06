Nagy Márton szerint töretlen a nemzetközi befektetői bizalom Magyarország iránt

A szaktárca közleménye szerint a rendkívül sikeres tranzakció keretében 4 milliárd dollár értékben, több mint háromszoros túljegyzés és kedvező kamatszint mellett keltek el magyar devizakötvények. A legmagasabb kereslet az 5 éves futamidejű kötvényeknél jelentkezett.

Az 1,5 milliárd dollár értékben kibocsátott 5 éves kötvény kibocsátáskori kamata 5,375 százalékon, az 1 milliárd dollárnyi 10 éves kötvény kamata 6,0 százalékon, az 1,5 milliárd dollár értékben kibocsátott 30 éves kötvény kamata 6,75 százalékon alakult a könyvépítés során – írták.

A dollárkötvényeket az erős befektetői érdeklődésnek köszönhetően az amerikai állampapír hozama feletti felárindikációnál 0,3-0,4 százalékponttal kedvezőbben tudta árazni az ÁKK, a magyar állam által kibocsátott hasonló futamidejű devizakötvények másodpiaci hozamainak közelében. Az ÁKK – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – a külföldi devizában bevont forrást euróra swapolja. Az euróra történő fedezést követően kialakuló forrásköltség kedvezőbb a januári devizakötvény-kibocsátásokhoz képest – közölték.

A jelentős érdeklődés és a kedvező kamatszint azt mutatja, hogy Magyarország és a magyar gazdaság iránt továbbra is erős a nemzetközi bizalom, az államháztartás helyzete stabil, az állami működés finanszírozása megfelelően biztosított – írták.

Kapcsolódó cikk Nagy Márton szerint nem lesz osztogatás a választás előtt A miniszter szerint mindenre jut pénz.

A közlemény szerint a 2025-ben is tapasztalható bizonytalan nemzetközi pénzpiaci és geopolitikai helyzetben Magyarország jelenlegi kilépése a nemzetközi kötvénypiacra szükségszerű és jó döntésnek bizonyult. A globális gazdasági nehézségek és a nagymértékű bizonytalanság miatt a felkészülés, a tartalékok kiépítése kiemelten fontos annak érdekében, hogy a magyar állam stabil és erős pénzügyi alapokkal nézzen szembe a kihívásokkal.

Hozzáteszik: a forrásbevonás növeli mind az adósságkezelés rugalmasságát, mind pedig az évközi likvid tartalékok mértékét, amely a piaci folyamatok függvényében lehetőséget teremt az adósság szerkezetének optimalizálására és a hatályos finanszírozási tervben szereplőn felüli további adósság-visszavásárlásra is az év hátralévő részében.

Az 5, 10 és 30 éves futamidőn megvalósított devizakötvény-kibocsátás emellett növeli az államadósság átlagos hátralévő futamidejét és erősíti a befektetői diverzifikációt is – írták.

Az NGM szerint a nemzetközi befektetők a globális kihívások ellenére is erősen bíznak a magyar gazdaságban, hazánkat globális pénzügyi színtéren is elismert szereplőként, megbízható partnerként kezelik. A három legnagyobb hitelminősítő pedig továbbra is egyöntetűen befektetésre ajánlja Magyarországot.

A kötvénykibocsátásból befolyó összeg a 2025-ös költségvetés finanszírozását erősíti, melynek elsődleges célja a családok és a vállalkozások támogatása. A kormány célja változatlan: a lehető legnagyobb gazdasági növekedés elérése és Európa legnagyobb adócsökkentési programjának végrehajtása, áll a szaktárca közleményében.