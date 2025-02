Nagy Márton ezt is megígérte a turisztikai szektornak

Az első hitelprogramok is akkor jelennek meg. A nemzetgazdasági miniszter erről a 32. Turizmus Évadnyitó Gálán beszélt szombaton Budapesten. Idén a SZÉP-kártya digitalizációja és emellett számos olyan intézkedés következik, amivel tovább fejlesztik a szektort — tette hozzá.

Nagy Márton kitért arra, hogy közvetlen járatokról tárgyalnak az Egyesült Államok legnagyobb városai és Budapest között. Ez a gazdasági kapcsolatok és a turizmus miatt is fontos, illetve a két ország közötti vízumszabályozást is könnyíteni tervezik. Ugyancsak tervezik Budapesten a 3 és 4 csillagos hotelek támogatási programjának elindítását. Felidézte: célként tűzték ki 2030-ra a 20 milliós vendégszám elérését — számolt be róla az MTI.