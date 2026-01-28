3p
Makró Autópiac, járműipar Kína Munkaerőpiac Németország Nagy Márton

Nagy Márton: Új gazdasági honfoglalásra van szükség

mfor.hu

A nemzetgazdasági miniszter szerint Magyarország akkor jár a legjobban, ha a mérnöki, fejlesztési és innovációs képességeit bővíti. Emellett aggódva figyeli, ahogy Kína letarolja az európai elektromosautó-piacot.

„Új gazdasági honfoglalásra van szükség” – írja Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Magyar Nemzetben megjelent véleménycikkében. A miniszter ezt úgy képzeli el, hogy a hazai jelenlét a termelés mellett egyre inkább a magasabb hozzáadott értékű tevékenységek felé bővüljön, különösen a mérnöki, fejlesztési és innová­ciós képességek terén. Azt írta, a magyar cégeknek a magas hozzáadott értékű tevékenységekbe kell betörniük.

A miniszter szerint az elektromosautózás globális térképe az elmúlt években látványosan átrajzolódott. Az elektromos átállás súlypontja Kínában és Európában van: decemberben a teljesen elektromos autók eladásai a főbb európai piacokon nagyjából 50 százalékkal nőttek éves alapon.

A kereslet növekedéséből egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a kínai márkák, miközben az eladási volumenük tovább gyorsul. A 2024 őszétől érvényes uniós vámok a BYD, a SAIC vagy a Geely modelljeit is sújtják, de BYD és a SAIC eladásai növekedtek a legdinamikusabban az EU-ban, miközben a piaci részesedésük növekedése is a TOP3 autógyártó között szerepelt 2025-ben. 

„Kína a jövőt hozza el a múltban toporgó európai piacra”

– mondta Nagy.

A kínai autógyártók európai sikere mögött azonban nem egyszerűen az olcsóbb autók állnak: mára olyan túlkapacitás alakult ki az országukban, amely belső árháborút indított el. Kínában közel 50 kisebb gyártó próbál piacot szerezni agresszív árcsökkentésekkel és gyors technológiai újításokkal. Ez az öldöklő belső verseny a legjobbak legjobbjai között – és sok évtizedes támogató iparpolitika után – olyan költség- és innovációs nyomást generál, amelyet a gyártók csak a külpiacokon képesek „levezetni”. Európa ipari szerkezete sokkal lassabban alkalmazkodik: a kínai gyártók termékfejlesztési ciklusai rövidebbek, a technológiai frissítéseik gyorsabbak és a modellpalettájuk rugalmasabban igazodik a kereslethez – mutatta be a két piac helyzetét a miniszter.

Németország helyzetét azonban sötéten látja. „A feldolgozóiparban, a logisztikában, az építőiparban és a vendéglátásban húsz éve nem látott csődhullám zajlik, miközben a gazdaság érdemi fordulatára kevés az esély.

Az elmúlt két évben több mint százezer munkahely leépítését jelentették be ebben a járműgyártásban, ami még a Covid-időszakot is meghaladja.

A Bosch, a Forvia, a ZF vagy a Schaeffler tömeges elbocsátásai világosan jelzik, hogy nem ciklikus kilengésről, hanem strukturális versenyképességi válságról van szó” – tette hozzá.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ezek a legfelkapottabb használt autók egymillió forint alatt

Ezek a legfelkapottabb használt autók egymillió forint alatt

A Suzuki Swiftet letaszította az első helyről az Opel Astra: utóbbira 94 ezer alkalommal kattintottak a Használtautó.hu oldalán. A Volkswagen Passat is a legnépszerűbb, egymillió forint alatti típusok között van.

Megint 380 felett az euró, de ma is érdemes résen lenni

Megint 380 felett az euró, de ma is érdemes résen lenni

Az euró-forint árfolyam 380 közelében ingadozik, két éve nem volt példa hasonlóra.

Varga Mihály, MNB

Varga Mihály elárulta, hogy min múlik a választások előtti kamatcsökkentés

A Magyar Nemzeti Bank a várakozásoknak megfelelően az év első kamatdöntő ülésén még nem kezdte el a monetáris lazítást. Az első lépés viszont már közel lehet, legalábbis az elemzők szerint. Varga Mihály jegybankelnök igyekezett hűteni a kedélyeket.

Talán az utolsó nyugodt kamatdöntésen vannak túl Varga Mihályék

Talán az utolsó nyugodt kamatdöntésen vannak túl Varga Mihályék

A Magyar Nemzeti Bank a várakozásoknak megfelelően nem változtatott a 6,5 százalékon álló irányadó rátán az év első kamatdöntő ülésén.

A választások után lőnek a 14. havi nyugdíjnak? Ezt is kérdezzük Mellár Tamástól a Klasszis Klub Live-ban

A közgazdász, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) volt elnöke február 4-én, szerdán délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média 6. évfolyamban járó egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Mészáros Lőrinc körül szilveszterre kivirágoztak a magántőkealapok

Mészáros Lőrinc körül szilveszterre kivirágoztak a magántőkealapok

A felcsúti milliárdosnak legalább tucatnyi magántőkealapra kell már figyelnie.

Ez vratlan: újra előkerült a biztonsági háló

Ez váratlan: újra előkerült a biztonsági háló

A Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztérium adott ki közleményt.

Sok múlhat rajta: bejelentést tesz a Varga Mihály vezette jegybank

Sok múlhat rajta: bejelentést tesz a Varga Mihály vezette jegybank

Rövidesen hallhatjuk a Magyar Nemzeti Bank bejelentését. A téma a kamatdöntés lesz.

Rögtön lecsapnának a svédek Orbán Viktorra, ha nyer áprilisban

Rögtön lecsapnának a svédek Orbán Viktorra, ha nyer áprilisban

Akár a magyar szavazati jogot is elvenné a svéd kormány, most megpróbálják előkészíteni a terepet a jogállamisági eljárás felpörgetésére.

Ijesztő fejlemény: a Nike körül most nagyon sok ember tűnik el

Ijesztő fejlemény: a Nike körül most nagyon sok ember tűnik el

A sportszergyártó saját bőrén érzi, miért kétélű fegyver az automatizáció.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168