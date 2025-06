Nagy Márton üzent

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

Nagy Márton végül kitért a migrációs nyomás fokozódására, mivel az Irán és Izrael közötti konfliktus elmélyülése tovább destabilizálhatja a Közel-Keletet a bizonytalanság és a geopolitikai feszültségek fokozódásával. Ennek következtében a térségből újabb migrációs hullám indulhat el Európa felé, mellyel egyidejűleg a terrorfenyegetettség kockázata is növekedhet – vélekedett Facebook-bejegyzésében Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

A kormányfő a Védelmi Tanács üléséről számolt be.

