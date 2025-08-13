Nagy Mártonék döntöttek: pluszpénz jut erre a projektre

A 30 év feletti álláskeresők elhelyezkedését támogató „A munkaerő-kínálat bővítése és fejlesztése” című, európai uniós társfinanszírozással megvalósuló kiemelt projekt kerete közel 100 milliárd forinttal, 78,41-ről 175,67 milliárd forintra nőtt – jelentette be szerdai közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Könnyebb elhelyezkedés

Fotó: Depositphotos

A program célja változatlanul a 30-64 év közötti álláskeresők és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása és elhelyezkedésének segítése. A program kiemelten támogatja az olyan hátrányos helyzetű álláskeresőket és inaktívakat, mint a tartósan álláskeresők, az 50 éven felüliek, az alacsony iskolai végzettségűek, a vidéki térségben élők, a kisgyermeket nevelők, a megváltozott munkaképességűek, az ápolási feladatokat ellátók, a romák, vagy éppen a közfoglalkoztatásból kilépő személyek. A program 2029. augusztus 31-ig tervezetten 83 072, korábban nem foglalkoztatott személyt fog támogatni, akiknek legalább 65 százaléka munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű résztvevő lesz – idézte fel az NGM.