Nagy Mártonék fújhatnak egyet: nem romlott a helyzet, mutatjuk, miért

Megjött az első jele annak, hogy az év vége sem lesz fenékig tejfel a magyar gazdaságban

Továbbra is szenved a magyar export, októberben is csökkent az árucikkek kivitele. A német gazdasági függést nem tudjuk levetkőzni, miközben a belső iparszerkezettel is gondok vannak. Egyre valószínűbb, hogy a kormányzat által várt idei fél százalékos GDP-növekedést sem tudjuk elérni. Öröm az ürömben, hogy legalább a külkereskedelmi többletünk kitart, ami erősítheti a forintot is.