5p
Makró GDP Nagy Márton Nemzetgazdasági Minisztérium

Nagy Mártonék fújhatnak egyet: nem romlott a helyzet, mutatjuk, miért

mfor.hu

Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2025 harmadik negyedévében a nyers adatok, illetve a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 0,6 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az előző negyedévhez képest – szintén a kiigazított adatok alapján – a gazdaság teljesítménye stagnált – közölte a Központi Statisztikai Hivatal második becslésében.

Januártól szeptember végéig a GDP a nyers adatok szerint 0,3 százalékkal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint 0,2 százalékkal felülmúlta a 2024 azonos időszakit.

2025 harmadik negyedévében:

  • A GDP volumene a nyers, illetve a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 0,6 százalékkal felülmúlta az egy évvel korábbit. A második becslésben közölt volumenindexek az első becsléshez képest nem változtak.

Termelési oldal:

  • Az építőipar hozzáadott értéke 2,6 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az ipar teljesítménye 1,7, azon belül a feldolgozóiparé 0,8 százalékkal csökkent. A feldolgozóipari ágazatok közül a legnagyobb mértékben a közúti jármű gyártása járult hozzá a teljesítmény szűküléséhez, illetve a számítógép, elektronikai és optikai termék gyártása fékezte leginkább az ipar visszaesését. A mezőgazdaság hozzáadott értéke 6,2 százalékkal alulmúlta az előző év azonos időszakit.
  • A szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 1,5 százalékkal emelkedett. A legnagyobb növekedés (3,8 százalék) a pénzügyi, biztosítási tevékenység nemzetgazdasági ágban következett be. A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 3,0, a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység, valamint az oktatás hozzáadott értéke egyaránt 2,9 százalékkal bővült. A kereskedelem teljesítménye 2,6, a humánegészségügyi, szociális ellátásé 2,3, az információ, kommunikációé 1,7 százalékkal emelkedett. A szállítás, raktározás ág hozzáadott értéke 0,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A művészet, szabadidő, egyéb szolgáltatások teljesítménye 0,1, az ingatlanügyleteké 0,3, a közigazgatásé 0,6 százalékkal csökkent.
  • A bruttó hazai termék 2025. harmadik negyedévi 0,6 százalékos növekedéséhez legnagyobb mértékben a szolgáltatások teljesítménye járult hozzá pozitívan (0,9 százalékponttal), azon belül leginkább a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység és a kereskedelem ágak (egyaránt 0,2 százalékponttal). Az építőipar teljesítménye 0,1 százalékponttal segítette a növekedést, míg az iparé 0,3, a mezőgazdaságé 0,2 százalékponttal mérsékelte a nemzetgazdaság teljesítményét. A termékadók és -támogatások egyenlege 0,1 százalékponttal emelte a GDP volumenét.

Felhasználási oldal:

  • A háztartások tényleges fogyasztása 1,9 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit. A tényleges fogyasztás összetevői között legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 2,6 százalékkal emelkedett. A háztartások Magyarország területén realizálódó (hazai) fogyasztási kiadása 3,2 százalékkal nagyobb lett. A hazai fogyasztási kiadások volumene minden csoportban nőtt: a tartós termékek esetében 8,2, a féltartósok esetében 4,1, a nem tartósok esetében 2,3, a szolgáltatások esetében 2,6 százalékkal.
  • A kormányzattól kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 1,6 százalékkal, a közösségi fogyasztásé 6,3 százalékkal alacsonyabb lett. A háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 1,0 százalékkal nőtt.
  • A fenti folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 0,6 százalékkal emelkedett.
  • A bruttó állóeszköz-felhalmozás a III. negyedévben 3,0 százalékkal alulmúlta az előző év azonos időszakit. Az építési beruházások volumene mérséklődött, míg a gép- és berendezésberuházásoké emelkedett.
  • A bruttó felhalmozás 11,5 százalékkal nagyobb lett az előző év azonos időszakához mérten.
  • A fogyasztási és a felhalmozási folyamatok révén a belföldi felhasználás a harmadik negyedévben összességében 3,9 százalékkal bővült.
  • A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában folyó áron 1045 milliárd forintos aktívum keletkezett. Az export volumene 0,6 százalékkal mérséklődött, míg az importé 3,9 százalékkal magasabb lett. A külkereskedelem majdnem 80 százalékát kitevő áruforgalomban a kivitel 0,8 százalékkal csökkent, míg a behozatal 6,5 százalékkal emelkedett. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve a turizmust is) exportja 0,8 százalékkal, importja 7,4 százalékkal visszaesett az előző év azonos időszakához képest.
  • A bruttó hazai termék 2025. harmadik negyedévi, 0,6 százalékos bővüléséhez a végső fogyasztás 0,4, a bruttó felhalmozás 3,5 százalékponttal járult hozzá, míg a külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 3,3 százalékponttal lassította a gazdasági teljesítményt.

2025 harmadik negyedévében az előző negyedévhez képest, szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján:

  • A gazdaság teljesítménye stagnált.
  • A termelési oldalon a mezőgazdaság teljesítménye 1,0, az iparé és a szolgáltatásoké pedig egyaránt 0,3 százalékkal nőtt. Az építőipar teljesítménye 4,0 százalékkal csökkent.
  • A felhasználási oldalon a végső fogyasztás összetevői közül a háztartások fogyasztási kiadásának volumene 0,5 százalékkal emelkedett, míg a kormányzattól származó természetbeni társadalmi juttatásoké és a közösségi fogyasztásé 0,3 és 1,3 százalékkal csökkent. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 0,4 százalékkal visszaesett. A külkereskedelemben az import volumene 2,9 százalékkal, az exporté 0,4 százalékkal magasabb lett.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ez gyors volt: annál is több uniós pénzt kaphat Magyarország, mint korábban gondoltuk

Ez gyors volt: annál is több uniós pénzt kaphat Magyarország, mint korábban gondoltuk

Magyarország teljeskörűen elkészítette és benyújtotta nemzeti beruházási tervét az európai biztonsági cselekvési eszköz, vagyis a SAFE keretében – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Még a választások előtt pénzeső ömölhet a kormány nyakába

Még a választások előtt pénzeső ömölhet a kormány nyakába

A közös európai uniós, haderőfejlesztési hitel keretében.

Csúcstámadásra készül a forint

Csúcstámadásra készül a forint

A dollárral szemben már többéves csúcson áll a forint, délután 327 alatt is járt az árfolyam. Az euróhoz viszonyítva azonban még hátra van az áttörés, 2024 január óta nem sikerült lemenni 380 alá. 

Megjött az első jele annak, hogy az év vége sem lesz erős a magyar gazdaságban

Megjött az első jele annak, hogy az év vége sem lesz fenékig tejfel a magyar gazdaságban

Továbbra is szenved a magyar export, októberben is csökkent az árucikkek kivitele. A német gazdasági függést nem tudjuk levetkőzni, miközben a belső iparszerkezettel is gondok vannak. Egyre valószínűbb, hogy a kormányzat által várt idei fél százalékos GDP-növekedést sem tudjuk elérni. Öröm az ürömben, hogy legalább a külkereskedelmi többletünk kitart, ami erősítheti a forintot is. 

Nem nőtt a food truckok bevétele idén, fogyni látszik a vendégek pénze

Nem nőtt a food truckok bevétele idén, fogyni látszik a vendégek pénze

A vendéglátó standok sikerét egyre inkább az dönti el, kínálnak-e 3000 forint alatti fogást. A vendégek jelentős része idén csak a legolcsóbb termékeket engedi meg magának.

Akár még nagy baj is lehet a munkaerőpiacon

Még nem kell kongatni a vészharangokat, de akár még nagy baj is lehet a munkaerőpiacon

Erről is beszélt főszerkesztőnk, Csabai Károly a Trend FM hétfői délelőtti adásában a legfrissebb, októberi foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatokat értékelve. Emellett maradt idő arra is, hogy elmondja, szerinte 2026-ban mibe lehet érdemes fektetni. 

Ezen a Pest megyei településen már januártól kutyaadót kell fizetni

Ezen a Pest megyei településen már januártól kutyaadót kell fizetni

Az önkormányzatoknak lehetővé tette a jelenlegi kormány, hogy ebrendészeti hozzájárulást vessenek ki. Szigethalmon élnek a lehetőséggel, január 1-től évi hatezer forintot kell fizetni a kutyák után. Vannak kivételek a szabály alól.

Nagy Márton: Nem tudjuk csökkenteni a hiányt

Nagy Márton: Nem tudjuk csökkenteni a hiányt

Meghallgatta a parlament gazdasági bizottsága Nagy Mártont, a képviselők kérdezhettek is a minisztertől. Az idei évre 0,5 százalékos GDP-növekedést vár, és az alacsony növekedés miatt keményen odaszólt a német kormánynak. A bankokat sem kímélte.

96 milliárd a tét: szabad kezet ad a kormány a SZÉP-kártyásoknak

96 milliárd a tét: szabad kezet ad a kormány a SZÉP-kártyásoknak

Hétfőtől újra megnyílik egy lehetőség.

Fél évvel meghosszabbítják a díjmentességet a vállalkozásoknak

Fél évvel meghosszabbítják a díjmentességet a vállalkozásoknak

Gáláns lépés a Garantiqától.

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom


Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei


Teljes lett az NFC-érintésmentes fizetési paletta.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168