Nagy Mártonék összedugták a fejüket: így lendítenék fel a magyar gazdaságot

Minden erőnkkel dolgozunk a gazdaság felpörgetésén, hétfőn is ülésezik a Gazdasági Kabinet

– írta Facebook-oldalán Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

Mint közölte, a kormány asztalán 4 program van. Első helyre sorolta az otthonteremtést: szeptember 1-jén elindul az Otthon Start Program, január 1-jétől pedig minden állami alkalmazott évi 1 millió forintot kap lakáshitelének törlesztésére. Az adócsökkentésről azt írta, „végrehajtjuk Európa legnagyobb adócsökkentését, így fokozatosan adómentessé válnak az édesanyák és megduplázzuk a családi adókedvezményt”.

Jön az országépítési terv

A harmadik programpontban egy 10 ezer milliárdos Országépítési Terv szerepel, miszerint „2035-ig újjáépítjük Magyarország infrastruktúráját, ideértve az egészségügyi, a kulturális és oktatási, a közlekedési, valamint a vízügyi fejlesztéseket”. Végezetül az Ipar és munkahelyvédelem akciótervet említette a miniszter, amellyel „a Brüsszel által elhibázott EU-USA vámmegállapodás kivédése érdekében segíteni kell a megsérült cégeket, kiemelten a hazai kkv-kat”. „Munka tehát van, nem állunk meg!” – zárta bejegyzését Nagy Márton.