Nagy meglepetés a németektől, ennek Nagy Márton is örülhet

Novemberben a német ipari termelés szezonálisan és naptárhatással kiigazítva 0,8 százalékkal bővült októberhez képest, amikor ennél nagyobb, 2 százalékos növekedést mértek. Elemzők 0,6 százalékos csökkenéssel számoltak novemberre.

Az egy évvel korábbihoz képest naptári kiigazítással ugyancsak 0,8 százalékkal nőtt a német ipari termelés novemberben az októberi 1 százalék bővülést követően.

A kevésbé volatilis háromhavi, szeptember-novemberi időszakra vonatkozó összehasonlítás azt mutatja, hogy az ipari termelés 0,7 százalékkal volt magasabb, mint az előző három hónapban.

Az ipari termelés novemberi növekedését elsősorban a legnagyobb német ipari ágazat, az autóipar jelentős, 7,8 százalékos erősödése okozta. Gyengítő tényező volt azonban az energiatermelés 7,8 százalékos csökkenése.

Az iparon belül a három főcsoport közül egyben regisztráltak növekedést: a beruházási javak termelése 4,9 százalékkal emelkedett. Eközben a fogyasztási cikkek termelése 0,3 százalékkal, a félkésztermékeké pedig 0,8 százalékkal esett. Az iparon kívül az építőipari termelés 0,8 százalékkal csökkent.

Eközben az elemzők által várt stagnálás helyett csökkent Németország kivitele, a behozatala pedig a becsültnél erőteljesebben nőtt novemberben októberhez viszonyítva. A vámok hatására az Egyesült Államokba irányuló német export 10,8 milliárd euró volt, 4,2 százalékkal elmaradva az októberitől.