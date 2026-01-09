2p
Makró Ipar Németország Nagy Márton Nemzetgazdasági Minisztérium

Nagy meglepetés a németektől, ennek Nagy Márton is örülhet

mfor.hu

Németországban az elemzők által várt csökkenés helyett 0,8 százalékkal nőtt az ipari termelés novemberben, havi alapon – közölte a német statisztikai hivatal (Destatis) pénteki jelentésében.

Novemberben a német ipari termelés szezonálisan és naptárhatással kiigazítva 0,8 százalékkal bővült októberhez képest, amikor ennél nagyobb, 2 százalékos növekedést mértek. Elemzők 0,6 százalékos csökkenéssel számoltak novemberre.

Az egy évvel korábbihoz képest naptári kiigazítással ugyancsak 0,8 százalékkal nőtt a német ipari termelés novemberben az októberi 1 százalék bővülést követően.

A kevésbé volatilis háromhavi, szeptember-novemberi időszakra vonatkozó összehasonlítás azt mutatja, hogy az ipari termelés 0,7 százalékkal volt magasabb, mint az előző három hónapban.

Az ipari termelés novemberi növekedését elsősorban a legnagyobb német ipari ágazat, az autóipar jelentős, 7,8 százalékos erősödése okozta. Gyengítő tényező volt azonban az energiatermelés 7,8 százalékos csökkenése.

Az iparon belül a három főcsoport közül egyben regisztráltak növekedést: a beruházási javak termelése 4,9 százalékkal emelkedett. Eközben a fogyasztási cikkek termelése 0,3 százalékkal, a félkésztermékeké pedig 0,8 százalékkal esett. Az iparon kívül az építőipari termelés 0,8 százalékkal csökkent.

Eközben az elemzők által várt stagnálás helyett csökkent Németország kivitele, a behozatala pedig a becsültnél erőteljesebben nőtt novemberben októberhez viszonyítva. A vámok hatására az Egyesült Államokba irányuló német export 10,8 milliárd euró volt, 4,2 százalékkal elmaradva az októberitől.

Az export 2,5 százalékkal, 128,1 milliárd euróra esett vissza októberhez képest, amikor 0,3 százalékos növekedést mértek. Az import 0,8 százalékkal, 115,1 milliárd euróra emelkedett, miután októberben a behozatal 1,5 százalékkal csökkent.

