Nagy nap: elindult az árrésstop

Céljuk az indokolatlan, profithajhász élelmiszeráremelés letörése, ennek érdekében a kereskedelmi szereplőktől elvárja, hogy tartsák be az árréskorlátozást, a beszállítóktól pedig azt, hogy tartózkodjanak az árak emelésétől.

A mai naptól a kormány 30 alapvető élelmiszerkategória esetében 10 százalékos profitplafont vezet be, az intézkedés azokat a termékeket érinti, amelyekből a nyugdíjasok és a családosok a legtöbbet vásárolnak. A kijelölt termékkategóriákban az árrés nem emelkedhet az eddig alkalmazott (januári átlag) fölé, ahol pedig 10 százalék feletti az árrés, ott azt az alá kell csökkenteni! Ez a 30 élelmiszerkategóriánál átlagosan több mint 10 százalékos árcsökkenést jelenthet, ami érdemi segítség a magyar lakosság számára

