Nagy pénzhez jutnak az önkormányzatok

Ígéretesen indul az év a vállalatok számára

A kereskedelmi bankok, a támogatott konstrukciók kibocsátói és az egyéb piaci szereplők gyors tempóval indították a 2024-es évet – mondta el Kollega-Tarsoly Dániel, az MBH Bank vállalati üzletfejlesztésért felelős ügyvezető igazgatója. Több támogatott hitelprogram is elindult januárban, ezzel is inspirálva a hazai kis- és középvállalkozások (kkv), valamint nagyvállalatok bővülési, növekedési terveit. Az ügyvezető igazgatóval a most megnyílt, illetve megújult hitelprogramokról beszélgettünk, amelyek támogatják az idei 4 százalékos gazdasági növekedés elérését.