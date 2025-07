Nagy ráncfelvarrás előtt áll a Hévízi Tófürdő

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

Arra kérdésre, hogy az előzetes becslések szerint mennyibe fog kerülni a fürdő teljes felújítása, Nagy Bálint úgy becsülte, hogy a tó körüli teljes infrastruktúrát, így a kórházat is érintő beruházás megvalósítása több tízmilliárd forintos tétel lesz. (MTI)

Nagy Bálint megjegyezte, az ideiglenes felépítményre azért is szükség van, mert az átfogó felújítást, fejlesztést úgy kell majd végrehajtani, hogy biztosítva maradjon tó látogathatósága. Mint mondta, reményei szerint az ideiglenes felépítmény ez év végére megvalósul.

A kormányhatározat arról is szól, hogy szeptember végéig le kell tenni az asztalra a Hévízi-tó és a hévízi kórház hosszú távú fejlesztési koncepcióját annak érdekében, hogy a létesítmény a magas szolgálatásai színvonalát a jövőben is tartani tudja – mondta az államtitkár.

Az 1968-ban épült épületrészt utoljára 2005-ben építették át. A márciusban végzett vizsgálatok szerint a tavi felépítmény fő része már veszélyessé vált, ezért kellett lezárni – mondta. Az államtitkár hangsúlyozta, a tófürdő és a tavon lévő vagy tóhoz kapcsolódó szolgáltatások jelenleg is zavartalanul működnek, látogathatók.

Nagy Bálint hangsúlyozta, hogy a Hévízi-tó és az arra épült, magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi létesítmény évente mintegy egymillió vendéget fogad a világ minden tájáról. Nemcsak a térség, hanem az ország szempontjából is kiemelkedően fontos intézményről, infrastruktúráról van szó, amelynek egyik tavi felépítményét tavasszal statikai okokból le kellett zárni.

