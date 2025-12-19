4p
Nagy tervei vannak jövőre a MÁV-vezérnek: lesz vonal, ahol akár 80 kilométeres sebességgel is száguldhatnak a vonatok

860 milliárdból újítanak fel pályákat. Hadat üzent Hegyi Zsolt a lassújeleknek.

Jövőre 800+60 milliárd forint pályafelújításra, ez a MÁV vasúti infrastruktúráját érintő egyik legfontosabb hír a MÁV igazgatóságának múlt heti ülése után – írta pénteki bejegyzésében hivatalos Facebook-oldalán Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Üdvözölte, hogy az igazgatóság elfogadta javaslatát, így a 2026-os üzleti tervben jelentős összeggel, mintegy 60 milliárd forintra bővült a pályafelújításokra fordítható saját forrás. Ez 25 milliárd forinttal haladja meg a 2025-ös lehetőségeket, de szervesen illeszkedik még hozzá az Európai Beruházási Bank (EIB) és a magyar állam közös finanszírozásában megvalósuló, mintegy 800 milliárd forintos infrastruktúra-fejlesztési program is, amely elől nemrégiben ugyancsak elhárult az utolsó adminisztratív akadály.

Ez összesen 800+60 milliárd forint a pályakarbantartásra és felújításra. Ezzel – a magyar vasút területén évtizedek óta nem tapasztalt nagyságrendű – jelentős összeggel „végre nemcsak léphetünk, de ugorhatunk is egyet előre a magyar vasúti infrastruktúra korszerűsítésében” – fogalmazott a vezérigazgató.

Hegyi Zsolt felsorolta milyen főbb pályafelújítások valósulnak meg 2026-ban a 800 milliárdon felül, a 60 milliárdos saját forrásból. Elsőként említette a Nyugati pályaudvar (Városliget elágazás) és Kőbánya-Kispest között felépítménycserét, és 10 csoport kitérőt is kicserélnek Kőbánya-Teher és Kőbánya-Kispest állomásokon.

A nagyon rossz állapotú, 40-60 kilométeres lassújelekkel terhelt pályaszakaszon helyreállítják az eredeti, óránként 80 kilométeres pályasebességet. Ezzel a menetrendszerűség javul, az eljutási idők csökkennek majd a ceglédi és lajosmizsei vonal elővárosi, és a szegedi és nyíregyházi vasútvonal távolsági utasai számára – írta a vezérigazgató.

„A 2026-os évben mintegy 40 csoport elhasználódott kitérő cseréjét tervezzük ebből a programból, hálózati szinten, koncentrálva a legnagyobb forgalmú vonalakra, állomásokra. A program véglegesítése még nem történt meg, a jelenleg egyeztetett helyszínek Budapest-Kelenföld, Rákospalota-Újpest, Kőbánya-Kispest, Debrecen, Maglód, Újszász, Herceghalom és Biatorbágy. Ezek azok a helyszínek, ahol a vonatok gyakran csak egy rossz állapotú váltó miatt kényszerülnek lassításra, ami bosszantó késésekhez vezet, a visszagyorsítás miatt pedig óriási energiaveszteséggel jár” - írta Hegyi Zsolt .

A Miskolc-Nyíregyháza vonalon hídjavításra, ágyazatrostálásra, hosszúsín-cserére, útátjáró átépítésre, kitérőcserére és vágányszabályozásra készülnek. A beruházás célja az ideiglenes sebességkorlátozások megszüntetése a Mezőzombor – Nyíregyháza közötti szakaszon, az eredeti, 120 kilométeres pályasebesség lehető legnagyobb hosszon történő visszaállítása – írta.

A 60-as vasútvonalon, Gyékényes – Berzence állomások között a nyíltvonalon hézagnélküli vágányt alakítanak ki 15 kilométer hosszban, 10 000 darab új vasbetonalj és új hosszúsínek beépítésével, teljes hosszban ágyazatrostálással, szabályozással az eredeti 80 kilométeres pályasebesség helyreállítása, menetrendszerűség javítása a cél 3 milliárd forintból. Ez a szakasz ma még országosan is a legrosszabb menetrendszerűségű vonalszakaszok között van, ez 2026-ban lényegesen javul – írta Hegyi Zsolt.

Az 1-es vonalon tapasztalható rendszeres késések egyik kiváltó oka a feltűnően sok biztosítóberendezési zavar. Itt három évre elosztott program indul, ennek 2026-os részében szigeteltsín- és alkatrészcseréket, és a külsőtéri kábelezések javítását végzik elk, ettől a késésekhez vezető zavarok érdemi csökkenését várják.

A jelenleg az óránként 160 kilométeres sebességre kiépített vonalszakaszokon kiemelt karbantartási folyamatok elvégzése is megtörténik, ezek a szakaszok külön beavatkozásokat igényelnek, hogy a 160 kilométeres sebességet folyamatosan fenntarthassák.

Hegyi Zsolt közlése szerint 2026-ban arra is felkészülnek, hogy 2027-től 160 kilométeres sebességgel közlekedhessenek a vonatok Szajol és Lőkösháza között, ami közelebb hozza Békés vármegyét Budapesthez.

„Sokféle beavatkozás, de egy közös cél. A biztonság megőrzése, a lassújelek – vagyis a sebességkorlátozások – feloldása vagy megelőzése, és egy megbízhatóbb, kiszámíthatóbb vasúti közlekedés megteremtése”

- zárta bejegyzését a MÁV-csoport vezérigazgatója.

