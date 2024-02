Nagy űripari bejelentést tett a 4iG

A bejegyzést követően a 4iG Space and Technology Zrt. látja majd el a cégcsoport érdekeltségébe tartozó űripari- és műholdgyártási, autonóm repülőgépek (UAV) fejlesztésével és gyártásával, drónvédelemmel, továbbá a védelmi digitalizációs szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységek irányítását, a vállalatok üzleti stratégiájának alakítását. Az átalakítás célja a cégcsoport versenyképességének és hatékonyságának növelése, valamint a globális piacra lépés a négy stratégiai területen. A transzformációs folyamattal a 4iG S&T Zrt. olyan holdingvállalattá alakul, amely közvetlen tulajdonosa lesz a 4iG Nyrt. technológiai- és űripari vállalatai részesedéseinek, így a Rotors and Cams Zrt.-nek, a RAC Antidrone Zrt.-nek, a Hungaro DigiTel Kft.-nek, a Spacecom Ltd.-nek, a CarpathiaSat Zrt.-nek, valamint az akvizíció lezárását követően a REMRED Zrt.-nek is. A 4iG Space and Technology Zrt. ideiglenesen megbízott vezérigazgatója dr. Sárhegyi István, a 4iG Nyrt. elnöki kabinetvezetője lesz, aki a holdingvállalat indulásának stratégiai irányításáért felel, így feladatai közé tartozik a stratégiai projektek elindítása, valamint a társaság menedzsmentjének és szervezeti felépítésének kialakítása is.

Illusztráció (fotó: Pixabay)

Az űr- és technológiai holdingvállalatának alapításával egy időben a 4iG Nyrt. bejelentette, hogy előzetes megállapodást kötött a REMRED Technológia Fejlesztő Zrt. 45 százalékos részesedésének megszerzéséről, amely tőkeemelés útján kerül az alapítást követően a holdingvállalat érdekeltségébe. A REMRED Zrt. csaknem 50 évnyi űrmérnöki szaktudást és tapasztalatot egyesítő magyar űripari vállalat. A társaság a világ vezető űrügynökségeinek partnere, illetve beszállítója (ESA, a NASA, a JAXA, DLR). A társaság kapacitásainak növelése érdekében gyártásra, összeszerelésre, integrációra és tesztelésre is alkalmas, négyezer négyzetméteres, a szektor növekvő igényeit kielégítő, REMTECH névre keresztelt űrtechnológiai központ megvalósítására készül, amely további legalább 85, magas hozzáadott értékű munkahelyet teremt. A Martonvásáron tervezett létesítmény – Európában egyedülálló moduláris technológiájával és kialakításával – alkalmas lesz legfeljebb 400 kg tömegű műholdak összeszerelésére is.

Az űriparban és a technológiai fejlesztésekben hatalmas növekedési és jelentős bevételi potenciált látunk. A műholdak fejlesztése és gyártása, a hozzájuk kapcsolódó kommunikációs és földmegfigyelési szolgáltatások, az UAV és drónellenes technológiák, valamint a védelmi szektor digitalizációja olyan innovatív területek, amelyek tovább erősítik vállalatcsoportunk technológiai képességeit és összhangban állnak a Rheinmetall-lal közösen kidolgozott céljainkkal és stratégiánkkal.” – mondta a mai bejelentés kapcsán Jászai Gellért, a cégcsoport elnöke. „Egyedülálló üzleti lehetőséget látunk a Remredben és a társaság által Martonvásáron tervezett űrtechnológiai központ megvalósításában. A vállalat űripari fejlesztései, műholdgyártási kapacitásai és szolgáltatásai tovább erősíthetik a 4iG Csoport globális jelenlétét, hozzájárulhatnak új nemzetközi partnerségek kialakításához, amely jelentős versenyelőnyt biztosíthat számunkra a teljes közép-kelet-európai régióban.

– tette hozzá a vállalatcsoport elnöke.

Az akvizícióval, illetve űripari és technológiai portfóliójának vertikális integrációjával a 4iG egyedülálló szereplővé válik a közép-kelet-európai piacon. A 4iG Csoport az űrtechnológiai központ megvalósításával bővíti tevékenységi körét és az informatikai, valamint távközlési szolgáltatásokat követően a nemzetközi gyártói piacra is belép. A gyártási kapacitás megteremtésével a cégcsoport képes lesz saját fejlesztésű és úttörő technológiák előállítására, amelyek közvetlenül hozzájárulnak a földmegfigyelési képességek fejlesztéséhez, műholdas összeköttetések megteremtéséhez, illetve a modern hadviselés digitalizációjához, különös tekintettel az EU és NATO tagországok igényeire. Az akvizíció jól illeszkedik abba a középtávú stratégiába, amelyet a 4iG és védelmi ipari globális vállalat, a Rheinmetall AG közösen mutatott be tavaly novemberben. Az űripar, a védelmi digitalizáció, az autonóm repülőgépek gyártása, illetve drónelhárítás területén a két vállalat közösen tervezett fellépése 1,7-2,3 milliárd euró bevételt jelenthet az elkövetkező legfeljebb 5 év során. A 4iG által bejelentett űripari és technológiai vállalatok integrációja, illetve a REMRED akvizíció nem csupán gazdasági szempontok szerint jelentős, hanem a 4iG és a Rheinmetall közötti jövőbeli együttműködéshez is kulcsfontosságú alapot biztosít.