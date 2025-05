Nagy változás jön a műszaki vizsgák környékén június elejétől

Közben egy Európai Bizottságtól származó kezdeményezés nyomán az is elképzelhető, hogy a 10 évnél idősebb autókat évente kelljen újra levizsgáztatni (jelenleg Magyarországon csak kétévente írják ezt elő).

Kapcsolódó cikk Mészáros Lőrinc a drága műszaki vizsgákon is nagyot kaszálhat Mészáros Lőrinc autószerelő céget alapított.

Az egyszerűsített műszaki állapotfelmérésnek tekinthető 11 ezer forintos járműhonosítási eljárás során a főként Európai uniós országokból származó használt autók kísérődokumentumait, tehát a forgalmi engedélyt és a törzskönyvet ellenőrzik, amire jelenleg nincs felhatalmazásuk a magánállomásoknak. Bár az okmányok formátuma minden tagországban megfelel az uniós szabályoknak, mégis vannak eltérések, ezért ezeket ismerniük kell az ügyintézőknek, hogy elkerüljék a visszaéléseket – magyarázza a lap, hozzátéve, hogy természetesen a honosítás után is szükség lesz vizsgára is, amelyet idén februártól jócskán emelt, 26700 forintos díjért végeznek el.

A Telex cikkéből az derül ki, hogy június 1-jétől nemcsak az állami kézben lévő hatósági, hanem a magánkézben lévő független műszaki vizsgaállomásokon is honosítani lehet majd más, uniós országból behozott használt autókat. Ezt a területért felelős Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) közölte válaszként a lap kérdésére, de a változás időpontját csak „várható” időpontként megjelelölve.

Könnyítést kaphatnak a külföldről behozott hasznélt autók, de komoly szigorítások is lehetnek a láthatáron.

