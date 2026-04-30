3p
Makró Adó Adózási szabályok, tudnivalók kata

Nagy változást hozhat a KATA visszatérése

mfor.hu

A KATA adózási forma esetleges visszavezetése a napokban ismét napirendre került, ami hosszabb távon a vállalkozók lakáshitelhez jutási esélyeit is javíthatja. A 2022-es KATA-szigorítás után sok egyéni vállalkozó került át átalányadózásba, ami több esetben csökkentette a bankok által figyelembe vehető igazolt nettó jövedelmet. Ez közvetlenül hatással lehetett az elérhető hitelösszegre és a hitelképességre is – derül ki a money.hu friss elemzéséből.

KATA vs. átalányadó: a hitelbírálatban is számít a különbség

Az átalányadózás sok szabadúszó és egyéni vállalkozó számára nemcsak nagyobb adminisztrációs terhet, hanem kedvezőtlenebb hitelbírálati megítélést is jelenthet. Ennek oka, hogy a bankok az átalányadózásban a bevételt költséghányadokkal csökkentve veszik figyelembe, így a hitelbírálat során számított jövedelem gyakran alacsonyabb a tényleges pénzmozgásnál.

Ezrek juthatnak jól, ha újra lenne KATA
Fotó: DepositPhotos.com

A KATA esetleges visszavezetése – megfelelő feltételek mellett – egyszerűbben értelmezhető jövedelemstruktúrát adhatna a bankoknak. Ez növelhetné azoknak a vállalkozóknak az elérhető hitelösszegét, akik stabil bevétellel rendelkeznek, de jelenleg az adózási forma miatt kevesebb igazolt jövedelmet tudnak kimutatni.

Hogyan számolnak jelenleg a bankok KATA esetén?

A lakáshitelezésben a bankok többsége hasonló logikát követ: KATA esetén a NAV által igazolt jövedelem – jellemzően a bevétel 60 százaléka – képezi a számítás alapját, amelyet 12 hónapra osztanak vissza. Ettől mindössze egy-két bank gyakorlata tér el.

„Minden olyan szabályozási változás, amely növeli a bevétel bankok számára is elfogadható részét, javíthatja a hitelképességet. Ugyanakkor a bankok kockázatkezelése továbbra is biztonsági szűrőn keresztül értékeli majd a számokat: a papíron megemelkedett jövedelem mögött valós, fenntartható pénzügyi stabilitást kell látniuk” – hangsúlyozta Garam Dániel, a money.hu hitelszakértője.

A pozitív hatás csak később jelenhet meg

Még kedvező jogszabályi döntés esetén sem várható azonnali fordulat a hitelbírálatban. A magasabb igazolt jövedelem legkorábban a 2026-os adóév lezárása után, vagyis 2027-ben jelenhet meg a banki számításokban, akkor is jellemzően csak törtidőszakra.


A korábbi tapasztalatok alapján a banki gyakorlatok között ráadásul ebben is jelentős eltérések lehetnek. Egyes pénzintézetek várhatóan vegyesen számolhatják az átalányadós és a katás időszak jövedelmét, ami átmenetileg bonyolíthatja a hitelbírálatot. A teljes évre vonatkozó, egységesen elfogadott katás jövedelem legkorábban a 2028-as adóévben válhat általánossá.

A KATA visszavezetése tehát érdemi segítséget jelenthet a vállalkozók lakáshitelhez jutásában, de a hatás nem egyik hónapról a másikra jelenik meg. A bankok továbbra is a jövedelem fenntarthatóságát, a szabályozási kiszámíthatóságot és az ügyfél valós pénzügyi stabilitását vizsgálják majd, ezért a változás várhatóan fokozatosan épülhet be a hitelezési gyakorlatba.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG