Nagy vásárlásra készülnek Karácsony Gergelyék

A Népszava cikke szerint a cég 25 százalék plusz 1 szavazatos kisebbségi részvénypakettjét 16,5 milliárdért adta el a főváros egy német-francia cégből álló konzorciumnak, amelytől 2015-ben a francia Veolia csoporthoz került. A problémát az okozza, hogy hiába maradt ugyanis a fővárosi önkormányzat a többségi tulajdonosa a részlegesen privatizált FCSM-nek, a speciális osztalékfizetési szabályok miatt kisebbségi részvényesnek jár a számított osztalékalap 75 százaléka, míg a többségi tulajdonos fővárosnak csak 25 százalék jut.

Mindez pedig kifizetődőnek bizonyult a portál cikke szerint, ugyanis az eredeti megállapodás értelmében a társaság évente négy alkalommal fizet osztalékelőleget, amelynek összege alkalmanként az előző évben fizetett osztalék összegének negyede, feltéve, hogy van ennyi pénz a kasszában – az elmúlt években pedig mindig akadt erre kétmilliárd.

Karácsony Gergely főpolgármester egy korábbi képen. Fotó: Karácsony Gergely Facebook oldala Karácsony Gergely főpolgármester egy korábbi képen. Fotó: Karácsony Gergely Facebook oldala

Karácsony már megígérte

A Népszava cikke szerint a főpolgármester már megválasztása után bejelentette, hogy a céget visszaszerezné a főváros: nos, az út most megnyílik, ugyanis a privatizációs szerződés most novemberben lejár, a főváros előtt pedig megnyílik a lehetőség a pakett visszavásárlására.

A városvezetés a kezdetektől hangsúlyozta, hogy ezt a cég eredménytartalékának terhére bonyolítanák le, így nem kell más külső forrásokat bevonni. Igaz, a részvényvásárlásra szánt 16,9 milliárdot másra is elkölthetné a város – ismerte el Kiss Ambrus a csütörtöki háttérbeszélgetésen a Népszava kérdésére –, de a városvezetés szerint a közszolgáltató cégek az önkormányzatnál vannak a legbiztosabb helyen.

A portál cikke szerint a visszavásárlásról szóló döntést a 2022-es üzleti év lezárásáról szóló beszámoló elfogadása előtt kell meghozni, ezért is kerül a Fővárosi Közgyűlés elé az előterjesztés. A vételár kifizetése azonban csak 2024-ben esedékes. A kisebbségi részvényekkel a menedzsmentjogokat és a vállalatirányítást is visszakapja a cég egyedüli tulajdonosává váló főváros. Az üzletet a versenyhivatalnak és a energiahivatalnak is jóvá kell hagynia, viszont a kormány hozzájárulására viszont nincs szükség.

(Népszava)