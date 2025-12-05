2p

Elkerülhetetlen lesz a választások utáni megszorítás?
Tényleg egy újabb Bokros-csomagot szeretne a Tisza Párt?

Online Klasszis Klub élőben Bokros Lajossal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

2025. december 10. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Makró GDP Ipar Nagy Márton Orbán Viktor Nemzetgazdasági Minisztérium

Csak nagyítóval találtuk meg a remény szikráját a friss ipari adatban

Imre Lőrinc
Imre Lőrinc

Éves szinten nagyobb a csökkenés a szeptemberi mutatóhoz képest, havi alapon viszont ismét enyhén bővült a szektor teljesítménye októberben.

2025 októberében az ipari termelés volumene 2,7 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 0,5 százalékkal nagyobb volt a 2025. szeptemberinél – közölte a Központi Statisztikai Hivatal.

  • A feldolgozóipari alágak döntő többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártásban, a villamos berendezés gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesés következett be, míg a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása bővült.
  • Az ipari termelés az év első tíz hónapjában 3,3 százalékkal kisebb volt, mint 2024 azonos időszakában.
  • A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz képest 0,5 százalékkal nőtt.

Legutóbb, szeptemberben az ipari termelés a munkanaphatástól megtisztított adatok alapján 1,5 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, míg havi szinten 1,3 százalékkal bővült.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Rogán Antal milliárdos plakátosa váratlan lépésre szánta el magát

Rogán Antal milliárdos plakátosa váratlan lépésre szánta el magát

Kisebb lesz Balásy Gyula céghálója, de azért nincs nagy baj.

Kár volt még temetni Mészáros Lőrinc cégeit – a Paksi Atomerőműnél esett le egy 47 milliárdos munka

Kár volt még temetni Mészáros Lőrinc cégeit – a Paksi Atomerőműnél esett le egy 47 milliárdos munka

Igaz, kétszer is ajánlatot kellett tenniük.

Jó hír: még olcsóbb lesz tankolni péntektől

Jó hír: még olcsóbb lesz tankolni péntektől

Legalábbis, ha a kutakon is érvényesül az árcsökkentés.

Csak a munkavállalók fele számíthat jövőre béremelésre

Ezt mondják a munkáltatók a fizetésemelésekről.

Megrohamozták a magyar ruha- és cipőboltokat októberben

Megrohamozták a magyar ruha- és cipőboltokat októberben

A magyar vásárlók nem vártak a Black Fridayig: októberben havi alapon is 6,1 százalékkal bővült a ruha- és cipőboltok forgalma. A nyugdíjasok azonban hiába kaptak utalványt, az élelmiszer- ital- és dohányáru-üzletekben elmaradt a forgalom a szeptemberitől. Az Országos Kereskedelmi Szövetség hiányolja a lakossági bizalmat, és úgy látják, ezt az évet már egy nagybevásárlási roham sem mentheti meg.

Nem vált valóra Orbán Viktor rémálma – ennyi lesz a minimálbér jövőre

Nem vált valóra Orbán Viktor rémálma – ennyi lesz a minimálbér jövőre

Aláírták a megállapodást a munkaadók és a munkavállalók képviselői. Jövőre a minimálbér 11 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal emelkedik – járulékcsökkentésre most nem futotta a kormánynak. Orbán Viktor úgy fogalmazott: a rémálmai közé tartozik, hogy nem tudnak megegyezni a felek – ez nem vált valóra még nehezített pályán sem.

60 milliárdot már szétosztogatott a kormány, de 26 milliárd még hátravan

60 milliárdot már szétosztogatott a kormány, de 26 milliárd még hátravan

Napelemekre is akadt forrás.

Nevethet Orbán Viktor Ursula von der Leyen kudarcán – de még hosszú két hét vár rá

Nevethet Orbán Viktor Ursula von der Leyen kudarcán – de még hosszú két hét vár rá

Nem sikerült keresztülverni a brüsszeli tervet, de még nincs vége a játszmának.

Kiábrándító növekedést és reformokat vár Magyarországtól az OECD

Kiábrándító növekedést és reformokat vár Magyarországtól az OECD

Mindössze 0,3 százalékos GDP-növekedésre számít idén Magyarországtól a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet. Az OECD szerint jövőre sem érhetjük el a 2 százalékos ütemet, és az orosz-ukrán háború befejezésétől sem várhatunk csodát. Globálisan is egy alacsonyabb növekedési pályára van kilátás, de az euróövezet meglepően jól tartja magát.

Októberben végre egy kicsit többet tudtak vásárolni a magyarok

Októberben végre egy kicsit többet tudtak vásárolni a magyarok

Az előző hónaphoz képest fél százalékkal, tavaly októberhez képest 3,1 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168