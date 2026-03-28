Nagyon aggasztó, hogy nem hat a szómágia az olajpiacra – Mfor Üzemanyagár-figyelő

Továbbra is kifejezetten hektikus az olaj tőzsdei mozgás. Akár napon belül is látunk 7-8 százalékos kilengéseket, miközben összességében továbbra is 100 dollár felett van a Brent jegyzése.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A nagyobb ármozgásokat a közel-keleti hírek, illetve Donald Trump bejelentései indukálják. Utóbbi csütörtökön elismerte, hogy – bár szerinte indokolatlanul – de az olaj- és a részvénypiacok nem úgy mozognak, ahogy szerinte várható lenne. Az amerikai elnök úgy véli, hogy indokolatlan a tőzsdei áresés és a magas olajár. Hogy ezeket korrigálja, számos alkalommal szólalt meg a héten, és próbálkozott befektetői szakszóval a TACO-val. Utóbbi betűszót (Trump Always Chikens Out – Trump mindig megfutamodik) arra a jelenségre használják, amikor az elnök, látva, hogy egy-egy döntésének kedvezőtlen a tőkepiaci megítélése, megpróbál visszatáncolni. Ez korábban a vámok esetén ugyan jól működött, ám a szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy nem ugyanaz felemelni egy táblát, amelyen százalékok vannak, mint rakétatámadásokat indítani és egy országot lebombázni.

Trump elnök március 23-án 48 órás ultimátumot adott Iránnak a Hormuzi-szoros megnyitására, majd ezt követően bejelentette, hogy a felek „minden pontban közeledtek”. Március 26-án azt állította, hogy Irán „könyörög az egyezségért”. De még aznap azt is kilátásba helyezte, hogy április 6-ig nem támadják az iráni energetikai létesítményeket.

Teherán ezzel szemben folyamatosan tagadja a közvetlen tárgyalásokat. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter kijelentette, hogy „nem zajlanak tárgyalások”, amíg az ország támadás alatt áll. Irán elutasította Trump 15 pontos béketervét is. A kiszivárgó információk szerint az igazság valahol félúton lehet, hiszen úgy hírlik, közvetlen tárgyalások talán valóban nem folynak, de több állam is közvetít a felek között. Kívülről úgy tűnik, hogy Donald Trumpot szorítja jobban az idő, de Irán sincs jó helyzetben. Nagyon sok környező ország (például Szaúd-Arábia) nagyon közel áll ahhoz, hogy bekapcsolódjon a harcokba, mert az elhúzódó háború nekik óriási anyagi érvágást jelent. Az Öböl-menti országok számára ugyanis az olaj- és a turisztikai bevételek kiesése egyre fájóbb.

Így a szakértők két nagyobb valószínűségű forgatókönyvet látnak. Vagy néhány héten belül tárgyalások útján rendezik a felek a helyzetet, vagy ha ez nem sikerül, akkor viszont jó eséllyel szárazföldi offenzívára fog sor kerülni. Az előbbi nyilvánvalóan megnyugtatóbb lenne, és ha valóban rövid időn belül sor kerülne megegyezésre, és megnyílna a Hormuzi-szoros, akkor komolyabb áresés is lehetne az olaj piacán. Ha a konfliktus még inkább eszkalálódik, az rövid távon szinte biztosan további piaci bizonytalansággal járna, vagyis még magasabb olajár jöhet.

Az olaj elmúlt hetekben látott drágulása egyébként a hazai – nem ársapkás – üzemanyagárakban is tükröződik, ezek ugyanis az elmúlt napokban tovább emelkedtek. Ha valaki nem magyar rendszámos autóba tankolna, akkor a gázolajért például már 800 forint körüli összeget kell fizetni literenként.

Még mindig van a magyarnál olcsóbb benzin

Miután az olaj ára inkább emelkedett, a finomított termékeké, különösen a dízel üzemanyagé pedig még inkább, az EU számos országában magasabb árak alakultak ki a kutakon. Igaz, Magyarországon kívül is vannak olyan országok, ahol vagy árszabályozással, vagy adócsökkentéssel beavatkoztak a piaci folyamatokba. Összességében, ahol nem történt ilyen, azokban az országokban az üzemanyagok ára egyértelműen drágult. Érdekes, hogy mindezek ellenére a viszonylag kedvező szintű magyar védett áras díjnál még mindig van alacsonyabb ár. A Weekly Oil Bulletin adatai alapján készülő rangsorban ezúttal hat olyan EU-ország volt, ahol a hazai áraknál alacsonyabbat találunk.

Sőt régiós összevetésben nem az alacsonyabbak között van a magyarországi benzinár, hanem a középmezőnyben. A Weekly Oil Bulletin adatai alapján Bulgáriában, Szlovéniában, Szlovákiában és Horvátországban is olcsóbb a benzin, mint nálunk.

A gázolaj árát vizsgálva azt láthatjuk, hogy a magyar árak a legkedvezőbbek között vannak. Ennek hátterében az áll, amiről korábban már részletesen írtunk, hogy a hatósági ár már annak megállapításkor az aktuális piaci szint alá került. A Weekly Oil Bulletin adatai szerint csak négy országban találunk alacsonyabb átlagárat.

Igaz, a fent említett négy országból három pont a régióban van, így a közép-európai országok között továbbra sem vagyunk a legolcsóbbak között.

Megállt az olaj áremelkedése

Úgy tűnik, a háború kirobbanása óta először heti szinten csökken az olaj tőzsdei ára, ám az Európában irányadó fajta, a Brent ára így is 103 dollár körül mozgott pénteken. Ahogy fent jeleztük, az amerikai elnök célja a konfliktus hevességének mérséklése, ennek érdekében az iráni energetikai létesítmények elleni támadásokat leállították. Nagy kérdés azonban, hogy Irán mit fog lépni, mert eddig hivatalosan elutasították a tárgyalásokat. Ugyanakkor a teheráni vezetésen is nagy a nyomás, hiszen az ottani katonai infrastruktúra nagy része elpusztult. Arról nem beszélve, hogy az USA további csapatösszevonásokat hajt végre a régióban. Így, ha nem lépnek, komoly bajba kerülhetnek, Trump ugyanis a hírek szerint mérlegeli, hogy szárazföldi erőket vessen-e be Irán stratégiai olajközpontjának, a Kharg-szigetnek az elfoglalására. (Más kérdés, hogy ez akár még nagyobb olajdrágulást okozhat.)

A másik oldalról, a piacról kieső napi 10 millió hordó olaj miatt komoly nyomás van az Egyesült Államokon is, hogy minél előbb zárják le a háborút. Az minél tovább húzódik, annál valószínűbb, hogy újabb nagy ugrás jön az árakban, és akár 150-200 dollárba is kerülhet egy hordó.

Tekintve, hogy a héten nem láttunk nagyobb áremelkedést, talán többen vannak, akik bíznak valamiféle kompromisszumban. Emiatt a piaci üzemanyagárak a jövő héten tovább csökkenhetnek. Igaz ehhez az is kell az Mfor Üzemanyagár-figyelő várakozása szerint, hogy a helyzet a következő napokban ne eszkalálódjon.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatják, ezek azonban később frissülhetnek.