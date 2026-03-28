6p
Nagyon aggasztó, hogy nem hat a szómágia az olajpiacra – Mfor Üzemanyagár-figyelő

Király Béla

Donald Trump ugyan néhány naponta belengeti, hogy az iráni háború lezárul, közel a megegyezés, ezt Teherán rendre cáfolja. Így átmenetileg ugyan látunk áresést az olaj piacán, de ezt rendre újabb felpattanás követi. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő szerint ez kifejezetten aggasztó, mert az árstop ugyan jelenleg védi a magyar autósokat, ez csak korlátozott ideig lesz fenntartható.

Továbbra is kifejezetten hektikus az olaj tőzsdei mozgás. Akár napon belül is látunk 7-8 százalékos kilengéseket, miközben összességében továbbra is 100 dollár felett van a Brent jegyzése.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A nagyobb ármozgásokat a közel-keleti hírek, illetve Donald Trump bejelentései indukálják. Utóbbi csütörtökön elismerte, hogy – bár szerinte indokolatlanul – de az olaj- és a részvénypiacok nem úgy mozognak, ahogy szerinte várható lenne. Az amerikai elnök úgy véli, hogy indokolatlan a tőzsdei áresés és a magas olajár. Hogy ezeket korrigálja, számos alkalommal szólalt meg a héten, és próbálkozott befektetői szakszóval a TACO-val. Utóbbi betűszót (Trump Always Chikens Out – Trump mindig megfutamodik) arra a jelenségre használják, amikor az elnök, látva, hogy egy-egy döntésének kedvezőtlen a tőkepiaci megítélése, megpróbál visszatáncolni. Ez korábban a vámok esetén ugyan jól működött, ám a szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy nem ugyanaz felemelni egy táblát, amelyen százalékok vannak, mint rakétatámadásokat indítani és egy országot lebombázni.

Trump elnök március 23-án 48 órás ultimátumot adott Iránnak a Hormuzi-szoros megnyitására, majd ezt követően bejelentette, hogy a felek „minden pontban közeledtek”. Március 26-án azt állította, hogy Irán „könyörög az egyezségért”. De még aznap azt is kilátásba helyezte, hogy április 6-ig nem támadják az iráni energetikai létesítményeket.

Teherán ezzel szemben folyamatosan tagadja a közvetlen tárgyalásokat. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter kijelentette, hogy „nem zajlanak tárgyalások”, amíg az ország támadás alatt áll. Irán elutasította Trump 15 pontos béketervét is. A kiszivárgó információk szerint az igazság valahol félúton lehet, hiszen úgy hírlik, közvetlen tárgyalások talán valóban nem folynak, de több állam is közvetít a felek között. Kívülről úgy tűnik, hogy Donald Trumpot szorítja jobban az idő, de Irán sincs jó helyzetben. Nagyon sok környező ország (például Szaúd-Arábia) nagyon közel áll ahhoz, hogy bekapcsolódjon a harcokba, mert az elhúzódó háború nekik óriási anyagi érvágást jelent. Az Öböl-menti országok számára ugyanis az olaj- és a turisztikai bevételek kiesése egyre fájóbb.

Így a szakértők két nagyobb valószínűségű forgatókönyvet látnak. Vagy néhány héten belül tárgyalások útján rendezik a felek a helyzetet, vagy ha ez nem sikerül, akkor viszont jó eséllyel szárazföldi offenzívára fog sor kerülni. Az előbbi nyilvánvalóan megnyugtatóbb lenne, és ha valóban rövid időn belül sor kerülne megegyezésre, és megnyílna a Hormuzi-szoros, akkor komolyabb áresés is lehetne az olaj piacán. Ha a konfliktus még inkább eszkalálódik, az rövid távon szinte biztosan további piaci bizonytalansággal járna, vagyis még magasabb olajár jöhet.

Az olaj elmúlt hetekben látott drágulása egyébként a hazai – nem ársapkás – üzemanyagárakban is tükröződik, ezek ugyanis az elmúlt napokban tovább emelkedtek. Ha valaki nem magyar rendszámos autóba tankolna, akkor a gázolajért például már 800 forint körüli összeget kell fizetni literenként.

Még mindig van a magyarnál olcsóbb benzin

Miután az olaj ára inkább emelkedett, a finomított termékeké, különösen a dízel üzemanyagé pedig még inkább, az EU számos országában magasabb árak alakultak ki a kutakon. Igaz, Magyarországon kívül is vannak olyan országok, ahol vagy árszabályozással, vagy adócsökkentéssel beavatkoztak a piaci folyamatokba. Összességében, ahol nem történt ilyen, azokban az országokban az üzemanyagok ára egyértelműen drágult. Érdekes, hogy mindezek ellenére a viszonylag kedvező szintű magyar védett áras díjnál még mindig van alacsonyabb ár. A Weekly Oil Bulletin adatai alapján készülő rangsorban ezúttal hat olyan EU-ország volt, ahol a hazai áraknál alacsonyabbat találunk.

Sőt régiós összevetésben nem az alacsonyabbak között van a magyarországi benzinár, hanem a középmezőnyben. A Weekly Oil Bulletin adatai alapján Bulgáriában, Szlovéniában, Szlovákiában és Horvátországban is olcsóbb a benzin, mint nálunk.

A gázolaj árát vizsgálva azt láthatjuk, hogy a magyar árak a legkedvezőbbek között vannak. Ennek hátterében az áll, amiről korábban már részletesen írtunk, hogy a hatósági ár már annak megállapításkor az aktuális piaci szint alá került. A Weekly Oil Bulletin adatai szerint csak négy országban találunk alacsonyabb átlagárat.

Igaz, a fent említett négy országból három pont a régióban van, így a közép-európai országok között továbbra sem vagyunk a legolcsóbbak között.

Megállt az olaj áremelkedése

Úgy tűnik, a háború kirobbanása óta először heti szinten csökken az olaj tőzsdei ára, ám az Európában irányadó fajta, a Brent ára így is 103 dollár körül mozgott pénteken. Ahogy fent jeleztük, az amerikai elnök célja a konfliktus hevességének mérséklése, ennek érdekében az iráni energetikai létesítmények elleni támadásokat leállították. Nagy kérdés azonban, hogy Irán mit fog lépni, mert eddig hivatalosan elutasították a tárgyalásokat. Ugyanakkor a teheráni vezetésen is nagy a nyomás, hiszen az ottani katonai infrastruktúra nagy része elpusztult. Arról nem beszélve, hogy az USA további csapatösszevonásokat hajt végre a régióban. Így, ha nem lépnek, komoly bajba kerülhetnek, Trump ugyanis a hírek szerint mérlegeli, hogy szárazföldi erőket vessen-e be Irán stratégiai olajközpontjának, a Kharg-szigetnek az elfoglalására. (Más kérdés, hogy ez akár még nagyobb olajdrágulást okozhat.)

A másik oldalról, a piacról kieső napi 10 millió hordó olaj miatt komoly nyomás van az Egyesült Államokon is, hogy minél előbb zárják le a háborút. Az minél tovább húzódik, annál valószínűbb, hogy újabb nagy ugrás jön az árakban, és akár 150-200 dollárba is kerülhet egy hordó.

Tekintve, hogy a héten nem láttunk nagyobb áremelkedést, talán többen vannak, akik bíznak valamiféle kompromisszumban. Emiatt a piaci üzemanyagárak a jövő héten tovább csökkenhetnek. Igaz ehhez az is kell az Mfor Üzemanyagár-figyelő várakozása szerint, hogy a helyzet a következő napokban ne eszkalálódjon.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatják, ezek azonban később frissülhetnek.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Kiderült, mennyit keres egy átlagos focista a magyar első osztályban

Kiderült, mennyit keres egy átlagos focista a magyar első osztályban

Többet költenek a magyar első osztályú labdarúgó-csapatok a játékosok fizetésére, mint a horvát, vagy a norvég élvonal klubjai. Ez derült ki többek között az Európai Labdarúgó Szövetség, az UEFA éves jelentéséből.

Lejtmenettel zárta a hetet a forint

Lejtmenettel zárta a hetet a forint

Mindhárom fő devizával szemben gyengült a forint pénteken, az egész hetet nézve viszont pozitív a mérleg. 

Minden alsóházi képviselő az üzemanyag-ársapkára szavazott Lengyelországban

Minden alsóházi képviselő az üzemanyag-ársapkára szavazott Lengyelországban

Lengyelország is korlátozást vezethet be az üzemanyagok kiskereskedelmi árára, ha az alsóház döntését a Szenátus és az elnök is jóváhagyja. Donald Tusk miniszterelnök arról is beszélt, hogy az üzemanyagokat terhelő áfát 23 százalékról 8 százalékra csökkentené.

Ausztriában is betilthatják a közösségimédia-platformokat a gyerekeknek

Ausztriában is betilthatják a közösségimédia-platformokat a gyerekeknek

Az osztrák kormánykoalíció megállapodott arról, hogy a 14 éven aluli gyerekeknek korlátozzák a közösségimédia-hozzáférését. Már csak az a kérdés, mikor: a francia kormány már januárban döntött, ott 15 év a korhatár.

Haranglábat és kerti tárolót is felkapott a szél, nyolcezer lakásban nincs fűtés

Haranglábat és kerti tárolót is felkapott a szél, nyolcezer lakásban nincs fűtés

Szombathely jelentős részén szünetel a távhőszolgáltatás, jelenleg nyolcezer lakásban nincs fűtés. Erről tájékoztatta Pintér Sándor belügyminiszter Orbán Viktort. A zalai tűzoltók sok riasztást kaptak a viharos időjárás miatt.

Jaksity György: Kormányváltás után sem látom reálisnak a 27 százalékos áfa csökkentését

A Concorde Értékpapír Zrt. közgazdász alapítója, elnöke a március 24-ei élő műsorunk vendége volt. A 6. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 94. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Két ország is van a régióban, ahol olcsóbb a tankolás, mint Magyarországon

Két ország is van a régióban, ahol olcsóbb a tankolás, mint Magyarországon

Szlovákiában és Bulgáriában is olcsóbbak az üzemanyagok a magyarországi védett árnál. Az ársapka a szakértők szerint hosszútávon nem fenntartható, eközben az üzemanyagok piaci ára már az olasz szintet közelíti. 

Vészjósló nyilatkozatot tett az iráni külügyminiszter

Vészjósló nyilatkozatot tett az iráni külügyminiszter

Abbász Aragcsi szerint Iránnak partmenti államként jogában áll nem átengedni a Hormuzi-szoroson az Egyesült Államok, Izrael, illetve szövetségeseik hajóit.

A Barátság után már lehet tudni, mikor áll le átmenetileg a következő kulcsfontosságú magyar vezeték

A Barátság után már lehet tudni, mikor áll le átmenetileg a következő kulcsfontosságú magyar vezeték

A magyar gázellátás szempontjából kulcsfontosságú importútvonal, a Török Áramlat gázvezeték karbantartási munkálatai egy időbe esnek több hazai és regionális szüneteléssel, ami jelentősen szűkíti majd a rendelkezésre álló kapacitásokat.

Ne ekkor tankoljon: átmeneti korlátozásokat jelentett be a Mol

Ne ekkor tankoljon: átmeneti korlátozásokat jelentett be a Mol

Március 31-ről április 1-re virradó éjszaka a Mol informatikai rendszerátállást hajt végre, amelynek ideje alatt egyes szolgáltatások átmenetileg korlátozottan lesznek elérhetőek.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG