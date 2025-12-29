Nagyon dübörög a Demján Sándor Program a kormány szerint

Kézzelfogható segítséget kapnak a kkv-k, meghaladja az ezer milliárd forintot a Demján Sándor Program segítségével indított beruházások értéke – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint több tízezer vállalkozás jutott forráshoz, az elindított beruházásaik összértéke meghaladja az ezer milliárd forintot, és érdemben erősödött a magyar kkv-k versenyképessége – 2025-ben ezek a legfontosabb eredményei a Demján Sándor Programnak. A program indulása óta közel 30 ezer vállalkozás igényelt támogatást vagy finanszírozást, közülük több mint 23 ezer már meg is kapta a forrásokat, és megkezdhette beruházásait. A megvalósuló fejlesztések összértéke meghaladja az 1100 milliárd forintot, amellyel a Demján Sándor Program az elmúlt időszak egyik legátfogóbb gazdaságfejlesztési eszközévé vált – írták.

Kapcsolódó cikk Demján Program: 183 vállalkozás 20 milliárd forintot kap első körben Dübörög a Demján Sándor Program.

(MTI)