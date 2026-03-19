Nagyon dühös emberek várják Orbán Viktort Brüsszelben, de nem sokat tehetnek vele?

A 90 milliárd eurós, Ukrajnának szánt uniós hitel folyósításának blokkolásával Orbán Viktor nagyon kihúzta a gyufát az uniós vezetők többségénél – írja a Politico információi alapján laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár csütörtöki cikkében. Sokan ugyanis szószegésnek értékelik azt, hogy a magyar kormányfő decemberben elfogadta a döntést, hogy aztán az utolsó pillanatban, a Barátság vezeték újra nem indítására hivatkozva blokkolja annak végrehajtását.

„Magyarország viselkedése egy új mélypont”

– fogalmazott a Politicónak Jessica Rosencrantz svéd uniós ügyekért felelős miniszter, de a lap forrása szerint igencsak „egyenes hangvételű” kritikákat kapott Szijjártó Péter kollégáitól szemtől szemben is a hétfői uniós külügyminiszteri találkozón.

Az ügy kapcsán újra előkerült Magyarország uniós szavazati jogának felfüggesztése is – ennek a lépésnek a Politico forrásai szerint minden eddiginél nagyobb támogatása lenne.

Csakhogy a csütörtöki uniós csúcson nem sokat tehetnek azért az uniós vezetők, hogy rákényszerítsék Orbán Viktort arra, hogy zöld lámpát adjon az Ukrajna szempontjából kulcsfontosságú hitelre. (Újabb források nélkül az ukrán kormány a legutóbbi becslések szerint májusra súlyos pénzügyi nehézségekkel szembesülhet.)

A jogi lépések vagy a szavazati jog felfüggesztését lehetővé tévő 7-es cikkely szerinti eljárás ugyanis sokáig tarthatnak. Ráadásul az unióban attól is tarthatnak, hogy bármilyen erőteljesebb fellépés a magyar kormánnyal szemben most csak javítaná Orbán Viktor esélyeit a közelgő magyar országgyűlési választásokon. Uniós körökben ezért abban reménykednek, hogy április után egy „konstruktívabb” magyar komány jöhet, csakhogy Ukrajna számára nagyon ketyeg az óra.

Így aztán a csúcstalálkozón valószínűleg csupán megpróbálják személyesen nyomás alá helyezni a magyar miniszterelnökök, azzal érvelve, hogy „megszegi a szavát” azzal, hogy az egyszer már elfogadott döntés ügyében visszatáncol. Kérdés, ez elég lehet-e Orbán Viktor döntésének megváltoztatására.

A magyar miniszterelnök mindenesetre a csúcsra megérkezve arról beszélt, hogy „Brüsszeltől nem remél semmit” az „ukrán olajblokád” letörésében, és a 90 milliárdos hitel ügyében pedig csak akkor lesz előrelépés, ha újra érkezik Ukrajna felől orosz olaj Magyarországra.

„Ha majd jön az olaj, megoldódik ez a kérdés”

- mondta.

