Nagyon fájt a hatósági benzinár: 150 milliós veszteség az egyik kisbenzinkútnál

Nem csak üres szólam volt, hogy a kis magyarországi benzinkutaknak hatalmas károkat okozott tavaly a 480 forintos hatósági benzinár, amit csak akkor törölt el az Orbán-kormány december elején, amikor már nagyon komoly ellátási problémák voltak szerte az országban. A nagy láncokhoz nem tartozó töltőállomásokat képviselő Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) elnökének, Egri Gábornak a cége is leadta a 2022-es beszámolóját. amiből pontosan látszik, hogy mit okozott az ársapka.

Az Envikút Kft.-nek 2021-ben még alacsonyabb, 400 forint alatti benzinárak mellett is 9,3 milliárd forint bevétele és 181,5 millió forintos nyeresége volt. Ellenben jött 2022, és a korábbi nyereséges vállalkozás veszteségesre változott. A 480 forintos hatósági ár mellett bezuhant a forgalom, mert az autósok többsége átment a nagyobb kutakra: így a cég bevétele 4,3 milliárd forintra esett vissza, tehát 5 milliárd forinttal csökkent. Az eladott üzemanyag mennyisége töredékére esett vissza, így a társaság által megvásárolt benzin és dízel is kevesebb volt, de a kiadásuk így is meghaladta a bevételeket, ennek pedig 157 millió forintos veszteség lett a vége.

Teljesen elszálltunk. Az árstop, az ellátási nehézségek és az állam által előírt bürokrácia miatt az autósok elkerültek minket

- mondta lapunknak Egri Gábor.

A kis benzinkutak rossz évük volt. Fotó: Depositphotos

Emlékezetes, hogy a Mol viszont remek évet zárt 2022-ben: az olajtársaság közgyűlése elfogadta az igazgatóság mintegy 280 milliárd forintos osztalékjavaslatát, amely tovább emelkedett az elmúlt évhez képest. A jó eredmény és az erős mérleg lehetővé tette, hogy az egy részvényre jutó alap osztalék mértéke 100 forintról mintegy 150 forintra növekedjen, folytatva a korábbi évek fokozatosan növekvő osztalékfizetési gyakorlatát, valamint 200 forint körüli rendkívüli osztalékot is megszavaztak a részvényesek.

Minden viszontagság ellenére erősebbek lettünk a válságban, mint előtte voltunk. Túlteljesítettük célkitűzéseinket és minden idők legjobb pénzügyi eredményével zártuk az évet.

- mondta beszédében Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató.

A kis benzinkutak persze nem adják fel, az FBSZ elnöke a Népszavának a napokban elmondta: akár a Gazdasági Versenyhivatalhoz is fordulhatnak a kis kutak a Mol tavaly velük szemben alkalmazott nagykereskedelmi gyakorlata miatt. Az Orbán-kormány tavaly februárban a nagykereskedelemre is kiterjesztette a hatósági árakat, a hazai piac nagy részét ellátó Mol nagykereskedelmi versenytársai abbahagyták tevékenységüket, így az összes töltőállomás ellátása az olajcégre hárult. A Molnál ugyanakkor a hozzájuk forduló, addigi beszállítóikat elvesztő, nagy láncokhoz nem tartozó kutak külön – mint később kiderült, korábbi ügyfeleinél kedvezőtlenebb - besorolás alá kerültek.

Egri Gábor szerint a kis kutak döntő többsége, a tavalyi, hatósági áras időszakot, az előzetes várakozásokkal szemben, túlélte, elvesztett vevőik egy része még mindig nem tért vissza.