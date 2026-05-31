Nagyon fontos adat érkezik a magyar gazdaság helyzetéről

Kedden teszi közzé a KSH az első negyedévi GDP második becslését. Az első becslés szerint Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 első negyedévében a nyers adatok és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7 százalékkal múlta felül az előző év azonos időszakit. Az előző negyedévhez képest a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján a gazdaság teljesítménye 0,8 százalékkal bővült.

Szintén kedden ismerteti a statisztikai hivatal a szolgáltatások külkereskedelmi forgalmának első negyedéves számait. Tavaly a negyedik negyedévben a szolgáltatások euróban számított exportja 7,6 százalékkal, importja 3,6 százalékkal bővült az előző év azonos időszakihoz képest. Az aktívum 3,1 milliárd euró volt, ami 469 millió euróval volt több a 2024. negyedik negyedévinél. Az előző negyedévhez mérten az export értéke 4,8 százalékkal kevesebb, az importé pedig 6,6 százalékkal több volt, ami 930 millió eurós egyenlegcsökkenést eredményezett. Csütörtökön közli a KSH a kiskereskedelem áprilisi teljesítményét.

Márciusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 10,6 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 8,2 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,6, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 8,4, az üzemanyag-kiskereskedelemben 20,6 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene éves összevetésben. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 1,9 százalékkal nagyobb volt az előző havinál. Idén január-márciusban a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 5,3 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

Pénteken közli a KSH első becslése alapján az ipari termelés áprilisi adatait. Márciusban az ipari termelés volumene 6,7, munkanaphatástól megtisztítva 3,7 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A feldolgozóipari alágak döntő többségében növekedés következett be. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 3,1 százalékkal nagyobb volt a februárinál. Idén január-márciusban éves szinten az ipari termelés 1 százalékkal nőtt.

(MTI)