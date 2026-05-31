Nagyon fontos adat érkezik a magyar gazdaság helyzetéről

A jövő héten a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a bruttó hazai termékről (GDP), a szolgáltatások külkereskedelmi forgalmáról, a kiskereskedelemről és az iparról is közöl adatokat.

Kedden teszi közzé a KSH az első negyedévi GDP második becslését. Az első becslés szerint Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 első negyedévében a nyers adatok és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7 százalékkal múlta felül az előző év azonos időszakit. Az előző negyedévhez képest a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján a gazdaság teljesítménye 0,8 százalékkal bővült.

Szintén kedden ismerteti a statisztikai hivatal a szolgáltatások külkereskedelmi forgalmának első negyedéves számait. Tavaly a negyedik negyedévben a szolgáltatások euróban számított exportja 7,6 százalékkal, importja 3,6 százalékkal bővült az előző év azonos időszakihoz képest. Az aktívum 3,1 milliárd euró volt, ami 469 millió euróval volt több a 2024. negyedik negyedévinél. Az előző negyedévhez mérten az export értéke 4,8 százalékkal kevesebb, az importé pedig 6,6 százalékkal több volt, ami 930 millió eurós egyenlegcsökkenést eredményezett. Csütörtökön közli a KSH a kiskereskedelem áprilisi teljesítményét.

Márciusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 10,6 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 8,2 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,6, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 8,4, az üzemanyag-kiskereskedelemben 20,6 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene éves összevetésben. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 1,9 százalékkal nagyobb volt az előző havinál. Idén január-márciusban a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 5,3 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

Pénteken közli a KSH első becslése alapján az ipari termelés áprilisi adatait. Márciusban az ipari termelés volumene 6,7, munkanaphatástól megtisztítva 3,7 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A feldolgozóipari alágak döntő többségében növekedés következett be. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 3,1 százalékkal nagyobb volt a februárinál. Idén január-márciusban éves szinten az ipari termelés 1 százalékkal nőtt.

(MTI)

Veszteséges maradt Mészáros Lőrinc péksége

A világ még nem harapott rá Mészáros Lőrinc kenyerére.

Nem biztos, hogy a vagyonadó miatt érdemes külföldre költözni – Klasszis Podcast

Illés Istvánnal, az Apelso Wealth Management cégtársával beszélgettünk a hazai tehetősebbekre vonatkozó kormányzati tervekről: a vagyonadóról, valamint a bizalmi vagyonkezelés és a vagyonkezelő alapítványok kvázi adómentességének megszüntetéséről. 

Átalakulóban a hazai corporate rendezvénypiac

Jelentős szerkezeti átalakuláson megy keresztül a hazai corporate rendezvénypiac – derül ki a HotelPremio Group frissen publikált Corporate Event Focus Riport 2025 elemzéséből. A kutatás több mint 1400 vállalati rendezvény-lekérés adatain alapul és részletes képet ad arról, hogyan változtak a vállalati eseményszervezési szokások az elmúlt évben.

Mire mehetnek el a felszabadított uniós források?

Gajdos László szerint olyan fejlesztésekre is, amelyektől zöldebb és olcsóbb lesz az energia.

Edzőváltás a Liverpoolnál

Távozik Arne Slot – máris megvan az utódja?

Itt az újabb nagy bejelentés: ekkor fizetheti ki Brüsszel az uniós forrásokat

Kármán András pénzügyminiszter szerint az utolsó negyedévben kaphatjuk kézhez az RRF-forrásokat.

Döntő időszak előtt áll Magyarország

Hazánk iparára rendkívüli nyomást helyez a nemzetközi versenykörnyezet, mégis történelmi lehetőség előtt áll az ország gazdasága. A KSH adatai szerint az ipari termelés súlya a GDP 22 százalékát tette ki 2023-ban Magyarországon. Ez az EU-összevetésben átlag feletti arány is jól jelzi, hogy a magyar ipar versenyképessége az ország jövője szempontjából kulcskérdés. A statisztikák szerint termelékenységben Magyarország a V4-országok átlaga alatt marad, ugyanakkor a hatékonyság javítása ma már nem képzelhető el a vállalatok és az ipari folyamatok digitalizációja nélkül.

Ki volt a gyorsabb, Magyar Péterék vagy a lengyelek?

Kevesebb mint három hét alatt megszületett a megállapodás a Tisza-kormány és az Európai Unió vezetése között a korábban jogállamisági okok miatt zárolt, összesen 16,4 milliárd eurónyi forrás feloldásáról. A Tisza Párt szeme előtt Lengyelország példája is lebeghetett, ugyanis a 2023-ban megválasztott, Donald Tusk vezette kormány szintén a befagyasztott EU-s pénzek hazahozatalát tűzte a zászlajára. Az első látványos eredményekben a lengyelek gyorsabbak voltak, az igazi áttörést viszont az új magyar kormány érte el hamarabb.

PSG vagy Arsenal? Így látják a ma esti BL-döntő esélyeit a magyar szurkolók

A szezon európai kupadöntői közül a budapesti Bajnokok Ligája-döntő iránt a legnagyobb az érdeklődés: már napokkal a kezdés előtt a hét egyik leginkább fogadott eseményévé vált a Paris SG és az Arsenal összecsapása. A budapesti finálén a fogadók döntő többsége PSG-győzelmet vár, ugyanakkor a Bajnokok Ligája történetében eddig mindössze egyetlen csapatnak, a Real Madridnak sikerült a címvédés. Újdonsággal is készül a Tippmixpro, a BL döntőre elérhető a Fogadásszimulátor funkció, míg a Tippmixen az xG fogadási piac, vagyis a StatMester is.

Újabb remek hírt kapott Magyar Péter – ezúttal nem Brüsszelből

Megerősítette a magyar államadós-osztályzatot az S&P.

