Nagyon fontos adatok érkeznek a magyar gazdaságról

mfor.hu

A jövő héten jelenik meg az államháztartás július végi helyzetéről szóló részletes tájékoztató, kamatdöntő ülést tart a monetáris tanács, valamint több adatot is közöl a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Hétfőn hozza nyilvánosságra a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az államháztartás július végi helyzetéről szóló részletes tájékoztatóját. A korábban kiadott gyorsjelentés szerint július végéig az államháztartás központi alrendszere 2786,4 milliárd forintos hiányt halmozott fel. Ez megegyezik az idei évre várható pénzforgalmi hiány (4774 milliárd forint) időarányos részével, 58,4 százalékkal, ami a módosított hiánycél tarthatóságát jelzi.

Az első hét havi hiányon belül a központi költségvetés 2779,9 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 89,1 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 95,6 milliárd forintos hiányt mutattak.

Kedden kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa, amely legutóbbi ülésén, július 22-én nem változtatott a jegybanki alapkamat 6,50 százalékos szintjén. Nem módosult a kamatfolyosó két széle sem: az egynapos (O/N) betéti kamat 5,50 százalék, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,50 százalék maradt. Legutóbb tavaly szeptemberben változott a jegybanki alapkamat, akkor 25 bázispontos csökkentésről határoztak a tanácstagok.

Varga Mihály, az MNB elnöke a múlt havi kamatdöntést követő sajtótájékoztatón elmondta, a szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt, az inflációs környezetet övező kockázatok, valamint a kereskedelem- és geopolitikai feszültségek továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikát tesznek szükségessé.

Szerdán közli a KSH a keresetek júniusi statisztikáját. Idén májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 702 800, a nettó átlagkereset 483 000 forint volt. A bruttó átlagkereset 7,8, a nettó átlagkereset 7,7, a reálkereset pedig 3,2 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. A bruttó kereset mediánértéke 562 300, a nettó kereset mediánértéke 391 200 forintot ért el, 7,9, illetve 8,2 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Idén január-május között a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 690 500 forint, a nettó átlagkeresete 474 500 forint volt, előbbi 9,0, utóbbi 8,9 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának értékét.

A statisztikai hivatal csütörtökön számol be a foglalkoztatottság és a munkanélküliség júliusi adatairól. Júniusban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 679 ezer volt, a munkanélküliek száma 212 ezer, a munkanélküliségi ráta pedig 4,3 százalék volt.

A KSH pénteken teszi közzé a külkereskedelmi termékforgalom júliusi alakulását. Júniusban az aktívum 978 millió euró volt, az egyenleg 145 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. A kivitel volumene 0,7 százalékkal alul-, a behozatalé 6 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 1,4 százalékkal elmaradt a 2025. májusitól, az importé pedig 1,6 százalékkal meghaladta azt.

Szintén pénteken ismerteti a KSH a szolgáltatások második negyedévi külkereskedelmi forgalmát. Idén az első negyedévben a szolgáltatások euróban számított exportja 3,6, importja 2,6 százalékkal mérséklődött az előző év azonos időszakihoz képest. Az aktívum 2,2 milliárd euró volt, 141 millió euróval maradt el a 2024. első negyedévitől. Az előző negyedévit az export értéke 11, az importé 9 százalékkal múlta alul, ami a 2024. negyedik negyedévinél 446 millió euróval kisebb többletet eredményezett.

(MTI)

Megint itt egy adat, amit Orbán Viktorék nem látnak szívesen – A hét ábrája

Megint itt egy adat, amit Orbán Viktorék nem látnak szívesen – A hét ábrája

Nem hozott szép számokat a magyar építőipar.

Fontos bejelentést tett a MÁV vezérigazgatója

Fontos bejelentést tett a MÁV vezérigazgatója

Indul a felújítás a Keleti pályaudvarnál.

Az orosz rakéták az olcsóbb benzinnek is lőttek

Az orosz rakéták az olcsóbb benzinnek is lőttek

Nem változott érdemben a hazai üzemanyagok ára, miközben az olaj már némi emelkedést mutatott. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő aktuális elemzése szerint, miután a béketárgyalások aligha hoznak gyors eredményt, az olaj ára ismét emelkedhet. Ez pedig a benzinkutakon is megmutatkozhat.

A kisbolt-tulajdonosok 18 százaléka készül bezárni az árrésstop miatt

A kisbolt-tulajdonosok 18 százaléka készül bezárni az árrésstop miatt

Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint az árrésstop negatív hatásai egyre súlyosabbak. 

Megvan az idei gazdasági növekedés egyik fő gyilkosa

Megvan az idei gazdasági növekedés fő gyilkosa?

Így jellemezte Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza az alacsony beruházási volument. A Központi Statisztikai Hivatal péntek reggel publikált adatait csak elemzők kommentálták, a Nemzetgazdasági Minisztérium nem. Így nem tudjuk meg, a 8 százalékos második negyedéves éves szintű beruházási mínusz láttán tartja-e még a kormány az 1 százalékos GDP-növekedési előrejelzését.

Emelkedik, de a lélektani határ alatt marad a benzinár

Emelkedik, de a lélektani határ alatt marad a benzinár

Autópályák mellett 640-650 forint lehet egy liter üzemanyag, de az élelmesebb autósok ennél 10-15 százalékkal kevesebbért is tankolhatnak.

Apró örömök érhetik csak Nagy Mártont

A beruházások éves szinten még mindig csökkenőben vannak, de már a mínusz nem két, hanem már csak egy számjegyű.

Hogyan lett a „bezzeg Romániából” „bezzeg Magyarország”?

Hogyan lett a „bezzeg Romániából” „bezzeg Magyarország”?

A román gazdaságról szóló hírekre nálunk azóta irányul különös figyelem, hogy a nemzetközi összehasonlító adatok alapján az egy főre jutó hazai termékben egy ideje már befogta, majd megelőzte, a lakossági fogyasztási mutatókban pedig látványos mértékben lehagyta Magyarországot.

Felemás képet mutatott a magyar gazdaság: rossz és még rosszabb

2025. II. negyedévében a hazai gazdaság negyedéves alapon az uniós átlagnál kicsit jobban, éves alapon azonban sokkal rosszabbul teljesített. Olyannyira, hogy Nagy Mártonék már az év felénél „elengedték” ezt az esztendőt, még a 3,4 százalékról 1 százalékra csökkentett éves növekedési előrejelzés is optimistának nevezhető. Szokásos negyedéves uniós összehasonlításunkban megnézzük azt is, várható-e fordulat a szeptemberig tartó időszakban.

54 ezer havi átlagfizetés: ennyi hamis pénzt talált az Europol

54 ezer havi átlagfizetés: ennyi hamis pénzt talált az Europol

Újonnan felfedezett bűnszervezetek postai csomagokban küldték egymásnak a hamis bankókat. Egy romániai akció során 600 ezer dollár értékű hamis készpénzt találtak a rendőrök, de ez csak töredéke a közel egymillió darab lefoglalt bankjegynek.

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?


