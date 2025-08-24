Nagyon fontos adatok érkeznek a magyar gazdaságról

Hétfőn hozza nyilvánosságra a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az államháztartás július végi helyzetéről szóló részletes tájékoztatóját. A korábban kiadott gyorsjelentés szerint július végéig az államháztartás központi alrendszere 2786,4 milliárd forintos hiányt halmozott fel. Ez megegyezik az idei évre várható pénzforgalmi hiány (4774 milliárd forint) időarányos részével, 58,4 százalékkal, ami a módosított hiánycél tarthatóságát jelzi.

Az első hét havi hiányon belül a központi költségvetés 2779,9 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 89,1 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 95,6 milliárd forintos hiányt mutattak.

Kapcsolódó cikk Több adót fizettünk, kisebb lett a hiány Az első negyedéves hiány 3,9 százalék volt.

Kedden kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa, amely legutóbbi ülésén, július 22-én nem változtatott a jegybanki alapkamat 6,50 százalékos szintjén. Nem módosult a kamatfolyosó két széle sem: az egynapos (O/N) betéti kamat 5,50 százalék, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,50 százalék maradt. Legutóbb tavaly szeptemberben változott a jegybanki alapkamat, akkor 25 bázispontos csökkentésről határoztak a tanácstagok.

Varga Mihály, az MNB elnöke a múlt havi kamatdöntést követő sajtótájékoztatón elmondta, a szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt, az inflációs környezetet övező kockázatok, valamint a kereskedelem- és geopolitikai feszültségek továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikát tesznek szükségessé.

Szerdán közli a KSH a keresetek júniusi statisztikáját. Idén májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 702 800, a nettó átlagkereset 483 000 forint volt. A bruttó átlagkereset 7,8, a nettó átlagkereset 7,7, a reálkereset pedig 3,2 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. A bruttó kereset mediánértéke 562 300, a nettó kereset mediánértéke 391 200 forintot ért el, 7,9, illetve 8,2 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Idén január-május között a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 690 500 forint, a nettó átlagkeresete 474 500 forint volt, előbbi 9,0, utóbbi 8,9 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának értékét.

A statisztikai hivatal csütörtökön számol be a foglalkoztatottság és a munkanélküliség júliusi adatairól. Júniusban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 679 ezer volt, a munkanélküliek száma 212 ezer, a munkanélküliségi ráta pedig 4,3 százalék volt.

A KSH pénteken teszi közzé a külkereskedelmi termékforgalom júliusi alakulását. Júniusban az aktívum 978 millió euró volt, az egyenleg 145 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. A kivitel volumene 0,7 százalékkal alul-, a behozatalé 6 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 1,4 százalékkal elmaradt a 2025. májusitól, az importé pedig 1,6 százalékkal meghaladta azt.

Szintén pénteken ismerteti a KSH a szolgáltatások második negyedévi külkereskedelmi forgalmát. Idén az első negyedévben a szolgáltatások euróban számított exportja 3,6, importja 2,6 százalékkal mérséklődött az előző év azonos időszakihoz képest. Az aktívum 2,2 milliárd euró volt, 141 millió euróval maradt el a 2024. első negyedévitől. Az előző negyedévit az export értéke 11, az importé 9 százalékkal múlta alul, ami a 2024. negyedik negyedévinél 446 millió euróval kisebb többletet eredményezett.

(MTI)