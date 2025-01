Nagyon fontos adatok érkeznek a magyar gazdaságról

Újabb ügyben kell Brüsszel előtt kukoricán térdepelnie az Orbán-kormánynak

Az Európai Bizottság a hazai lombikbébi szektor 2019 végi államosítása miatt indított kötelezettségszegési eljárást, s várja immár második körben a választ. Erről is szó esett többek között a Dr. Kaáli Nagy Gézával a Klasszis Klubban folytatott beszélgetésen. Az elsőként államosított Kaáli Intézetek alapítójával és vezetőjével – aki ma már a dörgicsei Kaáli Autó-Motor Múzeum büszke tulajdonosa – való beszélgetés több szempontból is aktuális volt. 2024 úgy telt el, hogy számtalan alkalommal kongatta a vészharangot nyílt leveleiben, amelyekben a hazai meddőségi szektor égető problémáira hívta fel a figyelmet. Donald Trumpról meg azért beszélgettünk a január 20-ai beiktatása apropóján, mert a professzor ötven évig élt az Egyesült Államokban, és személyesen is ismeri a régi-új amerikai elnököt. Természetesen a dörgicsei Kaáli Auto-Motor Múzeumról is szót ejtettünk, amely hihetetlen kincseket rejt, és kis idő alatt Magyarország egyik legfelkapottabb múzeuma lett. Az ötödik évfolyamban járó Klasszis Klub Live 67. adását most vissza-, illetve megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.