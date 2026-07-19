Nagyon fontos dolgok derülnek ki a magyar gazdaságról keddtől

A jövő héten kamatdöntő ülést tart a monetáris tanács, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pedig közzéteszi a júniusi foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatokat, a Pénzügyminisztérium (PM) pedig részletes tájékoztatót publikál az államháztartás központi alrendszerének május végi helyzetéről.

Kedden kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa, amely legutóbbi ülésén, június 23-án 25 bázisponttal 6,00 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. Az egynapos (O/N) betéti kamat 5,00 százalék, a kamatfolyosó felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,00 százalék lett. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak.

Varga Mihály jegybankelnök az ülést követő tájékoztatóján a kedvező makrogazdasági és pénzügyi piaci folyamatokkal indokolta, hogy nőtt a monetáris politika mozgástere. A kedvező folyamatok fennmaradása esetén nyáron még további két alapkamat-csökkenést nevezett lehetségesnek a pozitív reálkamat fenntartása mellett. Az ülésről a július 8-án kiadott jegyzőkönyv szerint a júniusi kamatdöntés során a monetáris tanács egyetlen döntési javaslatot tárgyalt, az alapkamat 25 bázispontos, 6,00 százalékra történő mérséklését, amit 10 tanácstag támogatott. Kovács Zoltán ugyanakkor 50 bázispontos kamatcsökkentésre tett javaslatot és erre adta le szavazatát.

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A nagyobb lépésköz melletti érvként elhangzott, hogy a monetáris politikai mozgástér olyan mértékben bővült, hogy az 50 bázispontos kamatcsökkentést is lehetővé tett volna. A jegyzőkönyvben kiemelték: a tanács júniusi helyzetértékelése alapján a nyári hónapokban lehetőség van három, 25 bázispontos kamatcsökkentésből álló lépéssorozat végrehajtására, ezt követően pedig a szeptemberi Inflációs jelentés ad támpontot a kamatpályával kapcsolatban.

A PM szerdán teszi közzé az államháztartás központi alrendszerének május végi helyzetéről szóló részletes tájékoztatóját. A július 8-án kiadott előzetes adatok szerint júniusban 424,1 milliárd forint többlettel zárt az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi alrendszere, szemben az egy évvel korábbi 27,4 milliárd forintos szufficittel. Június végéig az államháztartás központi alrendszere 3382,2 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 80,2 százaléka. A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 3271,0 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 103,4 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 214,6 milliárd forintos hiányt mutattak.

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A KSH pénteken publikálja a foglalkoztatottság-munkanélküliség júniusi mutatóit. Májusban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 654 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 209 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,3 százalék volt. A március-májusi háromhónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4 millió 640 ezer volt, 33 ezerrel elmaradt az egy évvel korábbitól. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 448 ezren dolgoztak, 53 ezerrel kevesebben az előző év azonos időszakában mért szintnél. A közfoglalkoztatottak létszáma 71 ezer volt, a külföldön dolgozóké pedig 121 ezer.

(MTI)