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Nagyon forró a helyzet a Közel-Keleten, ismét elszabadult az olajpiac

mfor.hu

Az Egyesült Államok újabb légicsapásokat indított iráni célpontok ellen – közölte szerdán a Középső Parancsnokság (CENTCOM). Eközben a jemeni húszi felkelők csütörtökön bejelentették, hogy rakéta- és dróntámadást hajtottak végre két szaúdi olajszállító tanker ellen a Vörös-tengeren. A világpiaci kőolajárak nagyjából másfél hónapos csúcsra emelkedtek.

Az amerikai haderő Közel-Keletért felelős irányítási törzse azt közölte, hogy washingtoni idő szerint a támadás a kora esti órákban kezdődött, és továbbra is az a célja, hogy csökkentse Irán azon katonai képességeit, amelyekkel a polgári és kereskedelmi hajózást fenyegeti a térségben. Az Egyesült Államok hadserege az elmúlt mintegy két hétben rendszeresen, washingtoni idő szerint a késő délutáni és kora esti órákban támadott katonai célpontokat (sorozatban a 12. alkalommal), elsősorban az iráni partvidék közelében.

Szaúdi tankerhajókat ért támadás

Eközben a jemeni húszi felkelők csütörtökön bejelentették, hogy rakéta- és dróntámadást hajtottak végre két szaúdi olajszállító tanker ellen a Vörös-tengeren.

A húszik közlése szerint az Encelia és a Layla nevű tartályhajókat ballisztikus rakétákkal, manőverező robotrepülőgépekkel és drónokkal támadták meg. A csoport azt állította, hogy a hajók megsértették a Szaúd-Arábia kikötőibe tartó hajók ellen elrendelt tengeri blokádot. A szaúdi állami SPA hírügynökség megerősítette, hogy az egyik hajón tűz ütött ki, a személyzet azonban sértetlen maradt.

A támadást az SPA a nemzetközi jog megsértésének nevezte, ugyanakkor nem nevezte meg az elkövetőt. A brit United Kingdom Maritime Trade Operations korábban arról számolt be, hogy egy tanker kapitánya ismeretlen eredetű becsapódásról és fedélzeti tűzről tett jelentést a Vörös-tenger déli részén, mintegy 130 kilométerre Szaúd-Arábia partjaitól. A brit Vanguard tengeri kockázatelemző vállalat szerint a szaúdi zászló alatt közlekedő Enceliát ismeretlen lövedék találta el.

A támadás tovább növelte a Vörös-tenger hajózási útvonalának biztonsági kockázatait. Hajókövetési adatok szerint több tartályhajó már útvonalat módosított, miután a húszik figyelmeztették a hajózási társaságokat, hogy kerüljék a szaúdi kikötőket. Két kínai rendkívül nagy nyersolajszállító tanker ugyanakkor csütörtökön folytatta útját a Báb el-Mandeb-szoros felé, fedélzetén összesen mintegy négymillió hordó szaúdi nyersolajjal.

Másfél hónapos csúcson az olajárak

A világpiaci kőolajárak tovább emelkedtek. Az északi-tengeri Brent típusú kőolaj hordónkénti jegyzése több mint 2 százalékos pluszban, 96 dollár felett jár. Az észak-amerikai könnyűolaj (WTI) pedig 88 dollár fölé emelkedett. A Brent legutóbb június 3-án, a WTI pedig június 10-én volt ennél magasabb szinten.

Július 22-én a hazai üzemanyagárak a világpiaci mozgásokra reagálva jelentősen emelkedtek. Ezek után kíváncsian várhatjuk, hogy ma milyen árváltozásokat jelent be a holtankoljak.hu. Innen indulunk:

 

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