Nagyon is várható volt, hogy ezt teszik Varga Mihályék

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa keddi ülésén nem nyúlt a 6,5 százalékos jegybanki alapkamathoz, az Mfor Elemzői Konszenzusával összhangban.

Ez azt jelenti, hogy immár tizenegy hónapja, 2024 szeptembere óta változatlan az irányadó ráta.

De nem módosult se az egynapos jegybanki betét 5,5, se az egynapos fedezett hitel 7,5 százalékos mértéke.

A Monetáris Tanács döntéséről Varga Mihály, az MNB elnöke 15 órakor tart online sajtótájékoztatót, amelyről lapunk élőben beszámol.

A forint a kamatdöntés napját a főbb devizákkal szemben gyengébben kezdte, mint ahol hétfőn zárt, aztán pedig jelentősen ingadozott. Az euróval szembeni árfolyama például a hét órai 397,42 forintos szintről negyed 9-ig 396,69-ig erősödött, majd alig egy óra alatt nagyot zuhanva már a 398-ös szint fölé került. Ám e gyengülés csak átmenetinek bizonyult, dél körül az uniós pénz egységét már ismét gyakorlatilag a reggeli kurzuson jegyezték a bankközi devizapiacon, s a kamatdöntés 14 órai bejelentése előtt sem ment vissza 397 forint fölé.

Nagyjából hasonló utat járt be a dollárral szemben is a hazai fizetőeszköz, annyi eltéréssel, hogy a dél körüli visszaerősödést követően még a reggeli, 341,42-es szintnél is jobban korrigált, így a kamatdöntés előtt egy zöldhasúért 340,5 forint körül kellett fizetni.