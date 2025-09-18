Nagyon jól keres a főváros átvilágítója

A Népszava által a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumnak küldött közérdekű adatigénylésére kapott válaszból derül ki, hogy

havi bruttó 2,7 millió forint díjazásban részesül

Domokos László, akit a minisztérium a főváros gazdasági helyzetének „átvilágításának” munkájával bízott meg.

Kapcsolódó cikk Dugovics Titusz lesz Karácsony Gergelyből? Nem jó üzlet csődbe küldeni a fővárost?

A Népszavának elküldött szerződés szerint a Domokossal kötött megbízás határozott időre szól: 2025. december 31-ig tartó időtartamra kötötték. A minisztérium azt is közölte, hogy Domokost a kormány pályázat vagy bármilyen eljárás nélkül választotta ki.

„A szakértői háttér biztosításáról a Kormány döntött, a Megbízott részére megbízólevél került kiállításra, ezért külön kiválasztási eljárás lefolytatására nem került sor”

- írták a lapnak.