Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Makró Budapest

Nagyon jól keres a főváros átvilágítója

mfor.hu

A kormány által küldött szakértő fizetését közérdekű adatigénylésre adták ki.

A Népszava által a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumnak küldött közérdekű adatigénylésére kapott válaszból derül ki, hogy 

havi bruttó 2,7 millió forint díjazásban részesül

Domokos László, akit a minisztérium a főváros gazdasági helyzetének „átvilágításának” munkájával bízott meg. 

A Népszavának elküldött szerződés szerint a Domokossal kötött megbízás határozott időre szól: 2025. december 31-ig tartó időtartamra kötötték. A minisztérium azt is közölte, hogy Domokost a kormány pályázat vagy bármilyen eljárás nélkül választotta ki.

„A szakértői háttér biztosításáról a Kormány döntött, a Megbízott részére megbízólevél került kiállításra, ezért külön kiválasztási eljárás lefolytatására nem került sor”

- írták a lapnak.

