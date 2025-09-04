Nagyon kavarja a kártyákat Szijjártó Péter – újabb fontos posztokon jön váltás

Így sem hasít, de Trump valósággal bedöntheti a magyar gazdaságot

Globálisan és Magyarországra nézve is jelentős kockázatokkal jár a vámháború, főleg akkor, hogyha megvalósul a legrosszabb forgatókönyv – állapítja meg a Nemzetközi Valutaalap legfrisseb elemzésében. Az IMF úgy véli, hogy az idei, csekélynek ígérkező hazai GDP-növekedést teljesen elmosná, de a jövő évit is csak jelképessé tehetné egy még tovább fokozódó kereskedelmi háború.