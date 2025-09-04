Nagyon kavarja a kártyákat Szijjártó Péter – újabb fontos posztokon jön váltás

A szerda esti Magyar Közlönyben megjelent határozatok szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter leváltotta
- dr. Vass-Salazar Mária Éva ottawai nagykövetet;
- Selmeci Balázs rijádi nagykövetet, aki a Bahreini Királyságban és a Jemeni
- Köztársaságban is képviselte Magyarországot;
- Káli Attila ammani nagykövetet;
- Habsburg-Lothringen Pál György párizsi és monacói nagykövetet.
Kinevezte viszont:
- dr. Palóczi Péter Bélát a stockholmi;
- dr. Jakab Péter Zsolt az ammani nagykövetség élére;
- Nyirati Katalint pedig Magyarország nairobi nagykövetségének a vezetésével, valamint Magyarországnak az Ugandai Köztársaságban, a Tanzániai Egyesült Köztársaságban, a Szomáli Szövetségi Köztársaságban, a Ruandai Köztársaságban, a Seychelle Köztársaságban, a Burundi Köztársaságban, a Comore-szigeteki Unióban és a Kongói Demokratikus köztársaságban való képviseletével bízta meg.