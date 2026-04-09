Nagyon készült Kína az olajválságra – meg is látszik

Miközben Ázsia számos országa szenved a Hormuzi-szoros lezárásának következtében kialakult olajhiánytól, Kína egyelőre könnyedén megoldja saját ellátását. Ez azonban hosszú évek gondos tervezése és előkészítő munkájának eredménye – olvasható a szintén a Klasszis Médiához tartozó laptársunk, a Privátbankár csütörtöki cikkében.

Az elektromos autózás hihetetlen ütemű terjedése, a beszerzési források diverzifikációja, a szén és a megújulú energiák erőteljes használata, valamint a tartalékolás is hozzájárul ahhoz, hogy a világ legnagyob olajimportőrét egyelőre nem érinti annyira súlyosan az iráni háború miatt kialakult olajválság.

A helyzet pedig nemcsak gazdasági, hanem politikai szempontból is jól jön Kínának, amelynek vezetése így a régiós szomszédokkal, de az Egyesült Államokkal szemben is nagyon jó lapokat osztott magának.

