Nagyon kevés magyar gyerek született szeptemberben is

Az előzetes adatok szerint 2025 szeptemberében 6172 gyerek született, és 8758 fő halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 8,3, a halálozásoké 12 százalékkal mérséklődött – közölte a KSH.

2025 szeptemberében:

6172 gyerek született, 8,3 százalékkal, 559-cel kevesebb, mint 2024 szeptemberében.

8758 fő vesztette életét, 12 százalékkal, 1230-cal kevesebb az egy évvel korábbinál.

A természetes fogyás a 2024. szeptemberi 3257-tel szemben 2586 fő volt.

2025. január–szeptember:

A születések és a halálozások egyenlegének következtében a természetes fogyás 37 905 fő volt, 6,1 százalékkal több az előző évi 35 716 fős értéknél.