Nagyon kevés magyar gyerek született szeptemberben is

mfor.hu

Csak 6172 gyerek született  szeptemberben.

Az előzetes adatok szerint 2025 szeptemberében 6172 gyerek született, és 8758 fő halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 8,3, a halálozásoké 12 százalékkal mérséklődött – közölte a KSH.

2025 szeptemberében:

  • 6172 gyerek született, 8,3 százalékkal, 559-cel kevesebb, mint 2024 szeptemberében.
  • 8758 fő vesztette életét, 12 százalékkal, 1230-cal kevesebb az egy évvel korábbinál.
  • A természetes fogyás a 2024. szeptemberi 3257-tel szemben 2586 fő volt.

 2025. január–szeptember:

  • A születések és a halálozások egyenlegének következtében a természetes fogyás 37 905 fő volt, 6,1 százalékkal több az előző évi 35 716 fős értéknél.

KSH: nem lassult az áremelkedés az iparban

2,4 százalékkal magasabbak az árak az iparban.

Orbán Viktor: Lesz 14. havi nyugdíj

Hosszú vita után döntött a kormány a 14. havi nyugdíjról.

Ismét 335 felett a dollár

A dollárral szemben gyengült, az euróval és a svájci frankkal szemben viszont erősödött a forint csütörtökön.

A Dominikai Köztársaság partjai

70 milliárd forint értékű kokainnal üzletelt M. Ferenc és bandája, de lebuktak

A magyar férfi által vezetett bűnszervezet többtonnás kokainszállítmányára a Dominikai Köztársaság partjainál találtak rá. 

Lecsapott a versenyhivatal a Használtautó.hu üzemeltetőjére

Az exkluzív csomaggal akadályozta a versenytársak piacra lépését, és visszaélt a gazdasági erőfölényével.

Több tízezer dolgozót érint a Hankó Balázs által bejelentett fizetésemelés

A kulturális ágazatban dolgozó 41 ezer ember fizetését január 1-től emeli meg a minisztérium.

Drasztikus döntést hozott a Mol: bezárják az egyik tiszaújvárosi üzemet

Nagyon nem jött be a hulladékbiznisz az olajtársaságnak.

Kiesett egy turbinagenerátor a paksi atomerőműben

A kiesés délelőtt történt, azóta a 2-es blokk a teljesítménye felével működik.

Nemsokára az alma és a körte árrését is össze lehet hasonlítani

A gyümölcsök, zöldségek mellett húsok, sajtok is megkapják az árrésstopos címkét.

Még idén dönthet a parlament az ingyenes készpénzfelvétel bővítéséről

A siófoki választókerület fideszes képviselője, Witzmann Mihály jelentette be: 300 ezer forintra emelnék az ingyenes készpénzfelvétel felső korlátját.

