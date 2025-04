Nagyon megdicsérte a bankokat Nagy Márton

Nyugdíjszerviz élőben Karácsony Mihállyal és Malicskó Gáborral Vegyen részt és kérdezze Ön is a szakértőket!

A Nemzetgazdasági Minisztérium a jövőben is figyelemmel kíséri az árak és díjak alakulását. Ahol az indokolatlan áremelkedés veszélye fennáll, ott a kormány kész a beavatkozásra, ahogyan azt korábban az élelmiszerárak esetében is megtette – zárul a közlemény.

A pénzügyi szektoron belüli verseny fenntartása továbbra is prioritás, amelyet a kormány minden eszközével támogat. A verseny biztosítja, hogy a bankok egyéni kedvezményeket biztosítsanak, az ügyfelek pedig szabadon választhassanak pénzintézetet és számlacsomagot, valamint részletes tájékoztatást kapjanak pénzügyi lehetőségeikről. Így kedvező és magas színvonalú szolgáltatáshoz juthatnak hozzá.

A kormány célkitűzése világos: a bankolás költségei maradjanak méltányos szinten, a pénzügyi szolgáltatások pedig legyenek széles körben elérhetők és megfizethetők. Ez az emberek mindennapi biztonsága és a nyugdíjasok védelme szempontjából is kiemelt jelentőségű.

Kapcsolódó cikk Nagy Márton most a bankoknak adott ultimátumot Keddig még önként csökkenthetik a lakossági bankszámlák díját. Ha nem teszik, szerdán a kormány lép.

A kormány üdvözli, hogy a kereskedelmi bankok önkéntes alapon vállalják díjaik csökkentését, mérsékelve a lakossági terheket. A pénzintézetek felelős hozzáállása is mutatja, hogy a családok anyagi biztonsága közös cél – olvasható a Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztérium lapunknak küldött közleményében.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!