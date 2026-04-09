Nagyon megérné sok pénzt szórni a magyar lakosságnak

Király Béla
Király Béla

A múlt héten tette közzé az Energiaügyi Minisztérium, hogy 130 ezernél is több pályázat érkezett a lakossági energiatárolási pályázatra. Ez jóval több, mint az eredeti tervekben szereplő 40 ezres támogatotti létszám. A győztesek kiértesítése elkezdődött, de egyelőre nem tudni, hogy mennyi pályázó kap támogatást. Amennyiben az érintettek nagy része megkapná a hozzájárulást, az Magyarország energiabiztonsága szempontjából is fontos lépést jelentene.

132 ezer ember pályázott otthoni akkumulátorra az Energiaügyi Minisztérium közleménye szerint. A pályázat feltétele, hogy a támogatásért cserébe legalább 10 kW kapacitású akkumulátort kell telepíteni. Az eredeti pályázati kiírást 100 milliárd forintos keretösszeggel hirdették meg, ugyanakkor az élénk érdeklődést látva a kormányzati illetékesek – mind a minisztérium vezetői, mind Gulyás Gergely – azt kommunikálták, hogy nem zárják le a jelentkezést az összeg kimerülésével, hanem bővíteni fogják az erre fordítandó forrást. Igaz, soha nem hangzott el pontos szám arról, hogy mennyi plusz pénzt szán erre a kormány, és hány pályázatot fognak támogatni. Ez már csak azért is aktuális lenne egyébként, mert az elmúlt napokban már megkezdődött a győzetesek kiértesítése.

Tekintettel arra, hogy a pályázati kiírás szerint egy-egy jelentkező 2,5 millió forintot kaphat, ha minden pályázót támogatnának, akkor a keretösszeget a háromszoros értékre kellene emelni, vagyis 300 milliárd forintnál is több forrást igényelne mindez. (Természetesen bele lehet látni aktuálpolitikai szálat, azáltal, hogy a pályázat nyerteseit várhatóan az április 12-i választások előtt hirdetik ki, ám az ilyen irányú feltételezések boncolgatása túlmutat a cikkünk keretein.)

A pályázati kiírás szerint legalább 10 kW tárolói kapacitást kell létesíteni, ugyanakkor a szakértők becslése szerint az érdeklődők 25-30 százaléka ennél nagyobb (15-20 kW) kapacitású akkumulátor telepítését tervezi. Mindez azt jelenti, hogy 130 ezer nyertes esetén csak ennek a pályázatnak köszönhetően 1,5-1,6 GW akkumulátoros kapacitás jöhetne létre akár már az idei évben. Ez már csak azért is figyelemre méltó szám, mert a néhány évvel ezelőtt készült Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) 2030-ra még csak 1GW kapacitással számolt. Igaz, az eredeti tervek az évtized végére a napelemes termelőegységeket tekintve is jóval kevesebbről szóltak. A legutóbbi kormányzati elképzelésekben már 12 GW-nyi napelem-kapacitás szerepel, amely mellé 3 GW akkumulátoros kapacitással számolnak.

A lakossági pályázat keretében potenciálisan létrejövő kapacitás nagyságát egyébként jelzi, hogy a 2026 eleji adatok szerint Magyarországon körülbelül 240 megawatt (MW) teljesítményű hálózati méretű akkumulátoros tároló működik.

Miért kellenek az akkumulátorok?

Az energiatárolás a napelemek használata előtt is folyamatosan aktuális kérdés volt, de korábban ezt az energiahordozók felhalmozásával (legyen szó tűzifáról, hordókban tárolt olajról vagy eltárolt gázról) oldották meg. Manapság viszont a már előállított energia tárolása is egyre aktuálisabb kérdés. (Lapunk korábban az ipari energiatárolás kapcsán részletesen foglalkozott a kérdéssel.)

Röviden összefoglalva, a magyar energiapolitika szempontjából három nagyon fontos érv szól a tárolási kapacitás bővítése mellett.

Földgáz-alapú kiegyenlítés kiváltása: Jelenleg a napenergia ingadozásait (felhősödés, esteledés) elsősorban gyorsindítású gáztüzelésű erőművekkel egyenlítik ki. A tárolók átvehetik ezt a szerepet, így kevesebb gázt kell égetni a rendszerszintű szabályozáshoz.

Megújuló energia hasznosítása: A tárolás lehetővé teszi, hogy a csúcsidőben termelt, de fel nem használt napelemes energiát ne kelljen korlátozni, hanem az esti csúcsidőszakban használjuk fel, kiváltva az akkor termelő gázerőműveket. Arról nem is beszélve, hogy a napos és szeles időszakokban a közép-európai régió árampiacain a jelentős időjárásfüggő termelés miatt negatív árakon lehet csak a megtermelt áramot eladni, vagyis a felesleges áramtól való megszabadulás az MVM számára pluszköltséget jelent.

Importfüggőség csökkentése: A hazai tárolókapacitás növelése mérsékli a villamosenergia-import szükségességét is, amelynek jelentős része a régióban szintén gázalapú termelésből származik.

Ezek mellett egyébként a lakosság számára pluszelőnnyel is jár az akkumulátor telepítése, hiszen ez egy környezetbarát megoldás, ráadásul azon napelemes háztartások számára, amelyek kikerültek (vagy már be sem léphetnek) a szaldós rendszerbe, jelentős nyereséget jelent a tárolás. Már csak azért is, mert a tőlük átvett áramért töredékárat fizet a szolgáltató, mint amennyiért ők kapják az (egyébként rezsicsökkentett áron elszámolt) energiát.

A költségvetés számára is megérné

Ha mindez nem lenne elég, a tárolási kapacitás érdemi növelése a hálózat szempontjából is nagyon pozitív lenne, hiszen néhány éve éppen a túltermelt rendszerre hivatkozva függesztették fel rövidebb időre a napelemes támogatásokat. Ráadásul információink szerint a hálózatfejlesztés költségei mellett az akkumulátorok vásárlásának támogatása már nem is tűnik olyan nagynak. A már idézett NEKT frissítése és a kapcsolódó szakmai anyagok szerint 2030-ig összesen nagyságrendileg 600-1000 milliárd forint közötti összeget kellene a villamosenergia-hálózat fejlesztésére fordítani.

Ha a mostani lakossági pályázaton a jelentkezők mindegyike megkapná a támogatást, akkor valószínűsíthetően akár már jövőre közel kerülhetne a magyar tárolói kapacitás a tervezett 3GW-os szinthez. Ez már csak azért is kívánatos lenne, mert az Energiaügyi Minisztérium korábbi becslése arról szólt, hogy ezáltal 1 milliárd köbméter földgáz felhasználását spórolhatnánk meg. Tekintve, hogy ez nagyságrendileg 10-11 millió MWh energiának felel meg, nemzetgazdasági szinten a megtakarítás (a jelentleg 50 Euró/MWh tőzsdei földgázárral számolva) 190 milliárd forintnak felelne meg.

Az államnak is megérné, ha mindenkit támogatnának
Az államnak is megérné, ha mindenkit támogatnának
Az akkumulátoros kapacitások nélkül ezt az összeget persze a költségvetés csak részben fizetné meg, de a rezsitámogatások miatt a mostani tőzsdei árak alapján ez is sok tízmilliárdos pluszköltséget jelent. Az Mfor számításai szerint csupán a gazdasági számításokat figyelembe véve a nagyjából 1,5 GW lakossági akkumulátoros kapacitás dotációja 5-6 év alatt megtérülne.

Ugyanakkor ezen túl a fent is részletezett további előnyökkel is érdemes számolni. Arról nem is beszélve, hogy akár az ukrajnai, akár az iráni háború komoly energiapiaci kihívásokat jelent globálisan is. Az olyan jelentős energia-, illetve energiahordozó-importra szoruló országok számára, mint Magyarország pedig óriási kockázatokat hordoz. Ugyan a pályázat finanszírozása (a korábban be nem tervezett részre) költségvetési szempontból minden bizonnyal nehézséget jelent, nincs ez másképp a mostani rezsitámogatási rendszer fenntartásával sem. Korábbi elemzésünkben például megállapítottuk, hogy – jórészt a fentiek miatt – az iráni háború a magyar gazdaság számára komoly tehertételt jelent.

Mindezek alapján, akár megtérülési, akár ellátásbiztonsági szempontokat vizsgálunk, érdemes lenne a minisztériumnak minél nagyobb forrást biztosítani az elemzett lakossági energiatárolási program finanszírozására, hogy minél több háztartás létesítsen akkumulátoros kapacitásokat.

