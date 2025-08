Nagyon megverette a saját vállát a nemzetgazdasági minisztérium

A kormány továbbra is a vállalkozások számára legmegfelelőbb konstrukciók kialakításával támogatja a hazai kkv-k beruházásainak megvalósítását, ezáltal elősegítve méretugrásukat és termelékenységük növelését. A kormány célja változatlanul az, hogy a magyarországi kkv-k hazai és nemzetközi szinten is versenyképesek legyenek – szögezte le az NGM.

A minisztérium véleménye szerint mindez egyértelműen alátámasztja, hogy a Széchenyi Kártya Program kamattámogatott konstrukciói nem csupán a vállalkozások azonnali finanszírozási igényeire adnak választ, hanem hosszú távon is hozzájárulnak a hazai kis- és középvállalkozások növekedéséhez, technológiai fejlődéséhez és versenyképességének erősítéséhez.

A beruházási típusú hiteleket legtöbben eszközparkjuk bővítésére vagy cseréjére veszik igénybe. Ágazati bontásban a szerződő partnerek 19 százaléka a kereskedelem, gépjárműjavítás területéről, 17 százaléka a mezőgazdaságból, 16 százaléka az építőiparból, 12 százaléka pedig a szállítás, raktározás ágazatból kerül ki. Mindezek mellett a feldolgozóiparból és a szolgáltató szektorból is jelentős számú igénylés érkezik.

A hónap kiemelkedő sztárja az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ volt: 5,1 milliárd forintos igényelt hitelösszege duplája a júniusinak, miközben az ügyletek száma is 26 százalékkal nőtt. Emellett a Széchenyi Mikrohitel MAX+ és a Széchenyi Lízing MAX+ termékek esetében is 3 százalékos darabszám-növekedést mértek júniushoz képest.

„Az idei júliusi adatok azt mutatják, hogy a nyári szezonalitás okozta visszaesés idén elmaradt, a kedvező kamatok még a megszokott uborkaszezonban is képesek mozgásban tartani a gazdaságot”

A Széchenyi Kártya Programban bevezetett alacsonyabb kamatszintek látványosan felpörgették a magyarországi vállalkozások beruházási kedvét: az év első hét hónapjában a programban részt vevő bankok 10 081 beruházási hiteligényt fogadtak be 310,7 milliárd forint értékben. Ez darabszámban 34 százalékkal, a kért hitelösszeg tekintetében pedig 18 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi szintet – jelentette be keddi közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

De volt is miért? Népszerűek az új hitelek.

