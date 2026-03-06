Nagyon nem elégedett Szijjártó Péter az Európai Unió válaszával az orosz olaj ügyében

„Szlovákiával közösen az Európai Bizottsághoz fordultunk annak érdekében, hogy érvényt szerezzünk az uniós jogszabályoknak, miután az ukránok olajblokádba kezdtek országaink ellen. A szerződések szerint ugyanis, a magyarok és a szlovákok tengeri útvonalon is vásárolhatnak orosz kőolajat, amennyiben a vezetékes szállítás ellehetetlenül. Több mint tíz nap után megjött a válasz, ami önmagáért beszél.” – ezt írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán.

A tárcavezető szerint tegnap minden kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy az ukránok politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a kormányülést követően kijelentette, hogy sem magyar, sem szlovák, sem európai uniós szakértők nem nézhetik meg a Barátság kőolajvezetéket.

Szijjártó hozzátette, hogy az Európai Bizottság a magyar kormánynak küldött válaszlevelében egyáltalán nem áll ki Magyarország és Szlovákia mellett. „Sőt, azt bizonygatják, hogy Magyarország és Szlovákia nem néz szembe ellátási nehézséggel, emellett pedig az ukránokat mentegetik ahelyett, hogy kiállnának az európai uniós tagországok mellett.”

A külügyminiszter szerint Brüsszel összejátszik a horvátokkal is abban a tekintetben, hogy akadályozni próbálják az orosz kőolaj tengeri importját Magyarországra és Szlovákiába, holott az európai jogi helyzet világos: az uniós döntés értelmében Magyarország és Szlovákia mindaddig vásárolhat orosz kőolajat a tengeren ameddig a csővezetékes szállítás nem lehetséges.

