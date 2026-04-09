Nagyon rossz ötlet, ha díjat szednének a Hormuzi-szorosban?

Veszélyes precedenst teremtene, ha díjat vetnének ki a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókra, az államoknak nem szabad akadályozniuk a hajózás szabadságát – figyelmeztetett csütörtökön az ENSZ tengerészeti szervezete.

Az iráni vezetés a héten vetette fel, hogy díjat szednének a szoros használatáért, miután két hétre szóló tűzszünet lépett életbe az Egyesült Államok és Teherán között – emlékeztetett a Reuters.

Nem jó ötlet, ha fizetni kell az átkelésért

„Nincs olyan nemzetközi megállapodás, amely lehetővé tenné díjak kivetését a nemzetközi szorosokon való áthaladásért. Egy ilyen lépés veszélyes precedenst teremtene” – mondta az ENSZ Nemzetközi Tengerészeti Szervezetének (IMO) szóvivője. Az IMO tagállamai elfogadták az ENSZ tengerjogi egyezményét (UNCLOS), amely szabályozza a nemzetközi hajózásra használt szorosok működését.

„Az UNCLOS szerint a hajóknak joguk van az áthaladáshoz a nemzetközi szorosokon. A szorosokkal határos államok nem akadályozhatják és nem függeszthetik fel ezt a jogot” – tette hozzá a szóvivő.