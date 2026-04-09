1p
Makró Irán

Nagyon rossz ötlet, ha díjat szednének a Hormuzi-szorosban?

mfor.hu

Megszólalt az ENSZ hajózási ügynöksége.

Veszélyes precedenst teremtene, ha díjat vetnének ki a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókra, az államoknak nem szabad akadályozniuk a hajózás szabadságát – figyelmeztetett csütörtökön az ENSZ tengerészeti szervezete.

Az iráni vezetés a héten vetette fel, hogy díjat szednének a szoros használatáért, miután két hétre szóló tűzszünet lépett életbe az Egyesült Államok és Teherán között – emlékeztetett a Reuters.

Nem jó ötlet, ha fizetni kell az átkelésért
Fotó: DepositPhotos.com

„Nincs olyan nemzetközi megállapodás, amely lehetővé tenné díjak kivetését a nemzetközi szorosokon való áthaladásért. Egy ilyen lépés veszélyes precedenst teremtene” – mondta az ENSZ Nemzetközi Tengerészeti Szervezetének (IMO) szóvivője. Az IMO tagállamai elfogadták az ENSZ tengerjogi egyezményét (UNCLOS), amely szabályozza a nemzetközi hajózásra használt szorosok működését.

„Az UNCLOS szerint a hajóknak joguk van az áthaladáshoz a nemzetközi szorosokon. A szorosokkal határos államok nem akadályozhatják és nem függeszthetik fel ezt a jogot” – tette hozzá a szóvivő.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

Nagyon megérné sok pénzt szórni a magyar lakosságnak

Nagyon megérné sok pénzt szórni a magyar lakosságnak

A múlt héten tette közzé az Energiaügyi Minisztérium, hogy 130 ezernél is több pályázat érkezett a lakossági energiatárolási pályázatra. Ez jóval több, mint az eredeti tervekben szereplő 40 ezres támogatotti létszám. A győztesek kiértesítése elkezdődött, de egyelőre nem tudni, hogy mennyi pályázó kap támogatást. Amennyiben az érintettek nagy része megkapná a hozzájárulást, az Magyarország energiabiztonsága szempontjából is fontos lépést jelentene.

A Hadházy Ákos által kiszúrt dubicsányi kastélyt már csak a választások után adhatja el a MÁV

A kikiáltási ár nem változott január óta: 279,4 millió forintról indul az árverés májusban a 15 szobás kastélyért.

Ki nem találná, mi történik pénteken a benzinkutakon

Ki nem találná, mi történik pénteken a benzinkutakon

Ilyet is rég láttunk.

Egyre drágábban vesszük a használt autókat is

Egyre drágábban vesszük a használt autókat is

Na de milyen motorral? Itt vannak a márciusi számok.

1200 millió dollárral távozik J. D. Vance Budapestről

1200 millió dollárral távozik J. D. Vance Budapestről

Olajat és fegyvert is veszünk az amerikaiaktól.

Már több mint 9 milliárdot osztott ki a kormány, ezer társasházban örülhetnek

Már több mint 9 milliárdot osztott ki a kormány, ezer társasházban örülhetnek

Éljen az igazságos elosztás!

Nagyon készült Kína az olajválságra – meg is látszik

Nagyon készült Kína az olajválságra – meg is látszik

Nem hiányzik nekik a közel-keleti olaj annyira. De hogy csinálják?

Visszahúzták a láthatatlan kezet, főleg nálunk és a lengyeleknél

Visszahúzták a láthatatlan kezet, főleg nálunk és a lengyeleknél

Az elmúlt évek válságai miatt világszerte erősen befékezett a vállalkozások hitelfelvételi és beruházási kedve. 2026-ra fordulva az európai országok többségében már egy jól látható élénkülést figyelhettünk meg, a közel-keleti háború nyomán viszont ismét a bizonytalanság lett az úr. A koronavírus-járvány óta az Európai Unióban egyre nagyobb szerepet kapnak az államilag támogatott hitelek. A régiónkban pedig az látszik, hogy ahol eurót használnak, ott kevésbé van szükség a központi beavatkozásra.

Áremelkedést hozhat az iráni konfliktus hatása a következő hónapokban?

Mennyire hatottak a védett árak az infláció alakulására?

A GKI értékelése az inflációs adatokról.

Trump bekeményített: komoly vámokat jelentett be

Trump bekeményített: komoly vámokat jelentett be

Lépett az amerikai elnök.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG