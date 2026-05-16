Makró Mfor Üzemanyagár-figyelő Olaj Üzemanyagok

Nagyot drágulhat a gázolaj, ha kifogy a stratégiai készlet

Király Béla
Az új kormány ugyan igyekszik időt nyerni, hogy minél később kelljen „elengedni” az üzemanyagárakat, egyre inkább látszik, hogy ezt hamarosan meg kell tennie. A héten úgy tűnt, hogy elfogyott az olcsóbb gázolaj, ám most újabb készletet szabadítanak fel. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő számításai szerint júliusban lépéskényszerbe kerülhet a kormány.

A hét elején az Mfor számolt be arról, hogy a Mol értesítést küldött a kutaknak, mely szerint elfogyott az olcsóbb árakat biztosító stratégiai tartalék. Emiatt a társaság már csak hatósági áron fogja kiszolgálni a a dízelt vásárló kiskereskedőket, akiknek ugyanazon az áron kell majd eladniuk az üzemanyagot, mint amennyiért a Moltól kapják.

Bár egyes szakértők úgy kommentálták mindezt, hogy lesz dízel, csak drágábban, találkoztunk szerdán olyan benzinkút-tulajdonossal, aki azt mondta, akkora a baj, hogy a nagykereskedő vissza sem igazolta a megrendelésüket. Talán nem kell részletezni a problémát, de ha a dízel hiánya miatt leállna az áruszállítás és a közösségi közlekedés, az felmérhetetlen gazdasági károkkal járhatna.

Csütörtökön viszont újabb fordulat jött. A kormányülés után, de Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter újabb készletintézkedése előtt a Mol arról értesítette a partnereit, hogy „újra elérhetővé vált stratégiai tartalékból származó MSZKSZ jelöléssel megkülönböztetett normál dízel és normál benzin termékek vételezési lehetősége.” Ennek egyébként az ellátás biztosításán túl az a jelentősége, hogy az innen származó üzemanyagot a töltőállomások nyereséggel tudják értékesíteni, így nem kell tartani attól, hogy a benzinkutak csődje miatt a kisebb településen élők csak távolabbi városokban tudnak üzemanyagot venni.

Egyelőre tehát továbbra is kedvezményes áron lehet tankolni, de a készletek nagy részét már feléltük, így előbb-utóbb változásra készülhetünk. Meglepő lenne, ha a mostani intézkedés révén még több hónapon át lehetne olcsóbb üzemanyagot vásárolni, már csak azért is, mert a mostani árstruktúra miatt továbbra sem jön import. A Mol pedig nem képes teljesen ellátni a hazai igényeket, a Dunai Finomítóban történt korábbi baleset miatt ugyanis továbbra sem termel teljes kapacitással.

Ha az új kormány ragaszkodik az árstophoz, érdemes lenne átgondolni a teljes rendszert, hiszen a mostani keretek között a magasabb jövedelműeket, akik egyébként valószínűleg nem is szorulnak rá, sokkal jobban támogatják, mint a szegényeket.

Nem igényelne például komolyabb fejlesztést, hogy havonta kapjanak az érvényes forgalmival rendelkező autósok 40 liter kedvezményes áru üzemanyagot érő kupont a DÁP-ra vagy a tárhelyre. Így a jelenleginél sokkal jobban tervezhető lenne a kedvezmény tarthatósága, figyelembe vennék valamennyire a szociális szempontokat, továbbá takarékosságra is ösztönöznének.

Relatív drágulás a magyar árakban

A magyar kormány előtt lenne egy másik út is, amelyet több régiós országban is alkalmaznak, vagyis a célzott jövedékiadó-csökkentés. A közel-keleti feszültségek okozta világpiaci áremelkedésre reagálva több kormány, például Csehországban, Szlovéniában és Bulgáriában is adópolitikai beavatkozást választott az árak letörésére.

Emiatt a Weekly Oil Bulletin adatai alapján készülő rangsorunkban a magyar benzinár helyzete ezúttal romlott. A friss összesítésben hét olyan uniós állam is van, ahol a hazai védett árnál is alacsonyabbat találunk.

Ezek az olcsóbb országok jórészt a régióban találhatóak, a lengyelek mellett a fent említett trió (Csehország, Szlovénia és Bulgária), amelyek csökkentették az adókat.

Az üzemanyagárak rögzítése után a magyar dízel európai szinten is a legolcsóbbak közé került, és volt olyan hét, amikor a régióban a legolcsóbbak voltunk. A referenciaként használt Weekly Oil Bulletin adatai alapján azonban itt is változott a helyzet. Ezúttal hat országban is olcsóbban lehetett tankolni, mint Magyarországon.

A régiós árakat vizsgálva a gázolaj esetében is azt kell mondani, mint a benzinnél: ugyanabban a négy államban (Lengyelország, Csehország, Szlovénia és Bulgária) lehet hozzánk képest olcsóbban tankolni.

Ismét drágult az olaj

A globális olajpiacon az elmúlt napokban jelentős drágulás ment végbe, miután az amerikai–iráni konfliktus miatti geopolitikai feszültségek és a Hormuzi-szoros lezárásának problémája továbbra sem látszanak megoldódni. Ráadásul fűtötte az áremelkedést Donald Trump amerikai elnök bejelentése is, aki szerint Kína amerikai olajat fog vásárolni.

Mindeközben publikálta májusi jelentését a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA), amelyben előrevetítette, hogy a közel-keleti konfliktus okozta kínálati sokk következtében a globális olajpiac jelentős hiánnyal néz szembe 2026-ban. A finomítói kapacitások csökkenése és a készletek kimerülése miatt a szervezet további jelentős áringadozásokra figyelmeztetett a nyári időszakban.

Ugyan Magyarország esetében (és általában európai szinten) érdemi hiányra nem számítanak a szakértők, az árak tartósan magasan maradhatnak. Már csak emiatt is érdemes a magyar autósoknak is az árstop utáni időszakra készülni.

Mindezek alapján az Mfor Üzemanyagár-figyelő a következő hetekre nem számol a rögzített árak megszüntetésével. Ugyanakkor várakozásunk szerint a piaci árak a jövő héten ismét emelkedni fognak. Ez már csak azért is aggasztó, mert így a fogyasztók számára sokkal nagyobb fájdalmat okoz majd a rögzített ár feloldása, amire viszont a készletek kimerülése miatt előbb-utóbb sort kell keríteni.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatják, ezek azonban később frissülhetnek.

Gyengült a forint, és az euróárfolyam is átlépett egy határt

Reggel még 360 alatt járt az euró-forint árfolyam, de 361 felett zárta a kereskedési hetet. A dollár is 310 felett áll péntek este.

Kiderült, mennyit kapott egy átlagos fogyasztó a rezsistop miatt

A legnagyobb összeget egy több mint 100 lakásos társasház kapta, ők 11,5 millió forint jóváírásban részesültek. A legtöbben a gázfogyasztásra érvényesítették a kedvezményt.

Szalay-Berzeviczy Attila: Se nem bal-, se nem jobboldali a kormány gazdaságpolitikája, azt a józan ész diktálja

A közgazdász, a Budapesti Értéktőzsde egykori elnöke a május 14-ei élő műsorunk vendége volt. A 6. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 97. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Újra írt a Mol – lesz elég üzemanyag

Mint korábban megírtuk, május 11-én még arról ment ki értesítés, hogy hamarosan korlátozásokra lehet számítani, pár napon belül elfogyhat a stratégiai készletből származó üzemanyag. Ehhez képest a Telex cikke szerint az ópusztaszeri kormányülés után, de Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter újabb készletintézkedése előtt arról értesítette a Mol a partnereit, hogy „újra elérhetővé vált stratégiai tartalékból származó, ”(MSZKSZ)„ jelöléssel megkülönböztetett normál dízel és normál benzin termékek vételezési lehetősége.”

Ezúttal a reptérről. A leköszönt miniszterelnök a szerdai kétperces, 15 pontból álló videós gyorsleltárjában az elmúlt tizenhat év egyik sikertörténetének nevezte a kétségtelenül hányatott sorsú Ferihegy két évvel ezelőtti kvázi visszaállamosítását. A tények ezúttal is mást mutatnak.

A Budapesti Értéktőzsde volt elnökével való beszélgetést fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán közvetítjük.

A GKI Gazdaságkutató által – az EU támogatásával – végzett felmérés szerint májusban jelentős ugrással 5,5 éves csúcsra javultak a lakossági várakozások. A GKI Fogyasztói Bizalmi Index értéke 16,1 ponttal nőtt. Ilyen mértékű pozitív irányú havi elmozdulásra a mérés több mint 30 éves történetében még nem volt példa.

A közösségi médiában olvasható hirdetések fele vagy hazugság, vagy olyan etikai vétséget követnek el a hirdetők, ami ugyan személyiségi jogot sért, de ennek semmi jogi-pénzügyi következménye nincs. Létezik még a XXI. században reklámetika? Elvben és az oktatás szintjén igen – de a gyakorlatban, úgy tűnik, hogy nem. A Magyar Reklámszövetség szakembereit kérdeztük. 

Pénteken továbbra sem változik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi piaci ára sem. A kutakon viszont a dízel literenként 8 forinttal olcsóbb lett.

