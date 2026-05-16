Nagyot drágulhat a gázolaj, ha kifogy a stratégiai készlet

A hét elején az Mfor számolt be arról, hogy a Mol értesítést küldött a kutaknak, mely szerint elfogyott az olcsóbb árakat biztosító stratégiai tartalék. Emiatt a társaság már csak hatósági áron fogja kiszolgálni a a dízelt vásárló kiskereskedőket, akiknek ugyanazon az áron kell majd eladniuk az üzemanyagot, mint amennyiért a Moltól kapják.

Bár egyes szakértők úgy kommentálták mindezt, hogy lesz dízel, csak drágábban, találkoztunk szerdán olyan benzinkút-tulajdonossal, aki azt mondta, akkora a baj, hogy a nagykereskedő vissza sem igazolta a megrendelésüket. Talán nem kell részletezni a problémát, de ha a dízel hiánya miatt leállna az áruszállítás és a közösségi közlekedés, az felmérhetetlen gazdasági károkkal járhatna.

Csütörtökön viszont újabb fordulat jött. A kormányülés után, de Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter újabb készletintézkedése előtt a Mol arról értesítette a partnereit, hogy „újra elérhetővé vált stratégiai tartalékból származó MSZKSZ jelöléssel megkülönböztetett normál dízel és normál benzin termékek vételezési lehetősége.” Ennek egyébként az ellátás biztosításán túl az a jelentősége, hogy az innen származó üzemanyagot a töltőállomások nyereséggel tudják értékesíteni, így nem kell tartani attól, hogy a benzinkutak csődje miatt a kisebb településen élők csak távolabbi városokban tudnak üzemanyagot venni.

Egyelőre tehát továbbra is kedvezményes áron lehet tankolni, de a készletek nagy részét már feléltük, így előbb-utóbb változásra készülhetünk. Meglepő lenne, ha a mostani intézkedés révén még több hónapon át lehetne olcsóbb üzemanyagot vásárolni, már csak azért is, mert a mostani árstruktúra miatt továbbra sem jön import. A Mol pedig nem képes teljesen ellátni a hazai igényeket, a Dunai Finomítóban történt korábbi baleset miatt ugyanis továbbra sem termel teljes kapacitással.

Ha az új kormány ragaszkodik az árstophoz, érdemes lenne átgondolni a teljes rendszert, hiszen a mostani keretek között a magasabb jövedelműeket, akik egyébként valószínűleg nem is szorulnak rá, sokkal jobban támogatják, mint a szegényeket.

Nem igényelne például komolyabb fejlesztést, hogy havonta kapjanak az érvényes forgalmival rendelkező autósok 40 liter kedvezményes áru üzemanyagot érő kupont a DÁP-ra vagy a tárhelyre. Így a jelenleginél sokkal jobban tervezhető lenne a kedvezmény tarthatósága, figyelembe vennék valamennyire a szociális szempontokat, továbbá takarékosságra is ösztönöznének.

Relatív drágulás a magyar árakban

A magyar kormány előtt lenne egy másik út is, amelyet több régiós országban is alkalmaznak, vagyis a célzott jövedékiadó-csökkentés. A közel-keleti feszültségek okozta világpiaci áremelkedésre reagálva több kormány, például Csehországban, Szlovéniában és Bulgáriában is adópolitikai beavatkozást választott az árak letörésére.

Emiatt a Weekly Oil Bulletin adatai alapján készülő rangsorunkban a magyar benzinár helyzete ezúttal romlott. A friss összesítésben hét olyan uniós állam is van, ahol a hazai védett árnál is alacsonyabbat találunk.

Ezek az olcsóbb országok jórészt a régióban találhatóak, a lengyelek mellett a fent említett trió (Csehország, Szlovénia és Bulgária), amelyek csökkentették az adókat.

Az üzemanyagárak rögzítése után a magyar dízel európai szinten is a legolcsóbbak közé került, és volt olyan hét, amikor a régióban a legolcsóbbak voltunk. A referenciaként használt Weekly Oil Bulletin adatai alapján azonban itt is változott a helyzet. Ezúttal hat országban is olcsóbban lehetett tankolni, mint Magyarországon.

A régiós árakat vizsgálva a gázolaj esetében is azt kell mondani, mint a benzinnél: ugyanabban a négy államban (Lengyelország, Csehország, Szlovénia és Bulgária) lehet hozzánk képest olcsóbban tankolni.

Ismét drágult az olaj

A globális olajpiacon az elmúlt napokban jelentős drágulás ment végbe, miután az amerikai–iráni konfliktus miatti geopolitikai feszültségek és a Hormuzi-szoros lezárásának problémája továbbra sem látszanak megoldódni. Ráadásul fűtötte az áremelkedést Donald Trump amerikai elnök bejelentése is, aki szerint Kína amerikai olajat fog vásárolni.

Mindeközben publikálta májusi jelentését a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA), amelyben előrevetítette, hogy a közel-keleti konfliktus okozta kínálati sokk következtében a globális olajpiac jelentős hiánnyal néz szembe 2026-ban. A finomítói kapacitások csökkenése és a készletek kimerülése miatt a szervezet további jelentős áringadozásokra figyelmeztetett a nyári időszakban.

Ugyan Magyarország esetében (és általában európai szinten) érdemi hiányra nem számítanak a szakértők, az árak tartósan magasan maradhatnak. Már csak emiatt is érdemes a magyar autósoknak is az árstop utáni időszakra készülni.

Mindezek alapján az Mfor Üzemanyagár-figyelő a következő hetekre nem számol a rögzített árak megszüntetésével. Ugyanakkor várakozásunk szerint a piaci árak a jövő héten ismét emelkedni fognak. Ez már csak azért is aggasztó, mert így a fogyasztók számára sokkal nagyobb fájdalmat okoz majd a rögzített ár feloldása, amire viszont a készletek kimerülése miatt előbb-utóbb sort kell keríteni.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatják, ezek azonban később frissülhetnek.