Nagyot erősödött a forint a dollárral szemben

Erősödött a forint péntek reggelre a főbb devizákkal szemben – írja az MTI.

Az eurót reggel hét órakor 390,87 forinton jegyezték az előző esti 393,02 forint után, a dollár jegyzése 338,20 forintra csökkent 340,66 forintról, a svájci franké pedig 428,47 forint lett 430,26 forintról. A forint így az euróval szemben 0,5 százalékkal, a dollár ellenében 0,7 százalékkal, a svájci frankkal szemben 0,4 százalékkal erősödött.

A hét eleji kezdéshez képest a forint péntek reggeli jegyzésén erősebben áll mindhárom devizával szemben, 0,6 százalékkal az euró, 1,8 százalékkal a dollár és 1,5 százalékkal a svájci frank ellenében.

A márciusi kezdésnél gyengébben áll a forint, 3,7 százalékot adott le az euróval szemben, 6,0 százalékot a dollár és 3,3 százalékot a svájci frank ellenében.

Az év eleje óta a forint gyengült, az euróval szemben 1,6 százalékkal, a dollár ellenében 3,3 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 3,7 százalékkal.