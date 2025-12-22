Nagyot gyengült a forint, ismét 417 felett a frank

Gyengült hétfőn a forint a főbb devizákkal szemben – írja az MTI.

Az eurót este 7 óra előtt 388,52 forinton jegyezték a reggeli 386,55 forint után, a dollár 330,24 forintra ment feljebb 329,83 forintról, de napközben megközelítette a 331-es szintet is. A svájci frank 417,55 forinton áll 414,75 forint után, ezt a szintet csütörtök óta nem érte el a forinttal szemben.

A forint gyengébben áll a december havi kezdésnél, 1,9 százalékkal az euróval, 0,5 százalékkal a dollárral, és 1,3 százalékkal a svájci frankkal szemben.