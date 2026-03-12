1p

Nagyot hullámvasutazott csütörtökön az euró-forint árfolyam

mfor.hu

Délelőtt még 386-tal kezdődött az euró-forint árfolyamának alakulása, késő délután már 391-gyel. A mutató végül szinte ugyanott állt meg, ahonnan reggel elindult.

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal csütörtökön. Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 389,82 forintról 389,88 forintra emelkedett fél 7-kor, napközben 386,48 forint és 391,27 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 432,02 forintról 431,14 forintra csökkent, míg a dolláré 337,68 forintról 338,19 forintra emelkedett.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1543 dollárról 1,1522 dollárra változott.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

