Nagyot kaszált a TV2, de az RTL sem panaszkodhatott

Az RTL nagyot újított, hiszen rögtön két új érkező is feltűnt a hétköznapi programban, elsőként visszatért a ’Nyerő páros – Mit bír el a szerelem?’, a hagyományosan népszerű celebpáros vetélkedő 574 ezres átlagos nézettségével az elmúlt hetek legjobban teljesítő RTL-es adása lett a munkanapokon. A szériára a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-49 éves korcsoportban sem lehet panasz, közel 250 ezres átlagos nézettség mellett 23,9 százalékos, rendkívül erős közönségarányra futotta, ezzel a hét második legjobban futó műsora lett a szegmensben.

Másodikként visszatért a Survivor, az ikonikus műsorformátumban ezúttal két generáció adja a két törzset, a helyszín a Fülöp-szigetek. Az Amerikában elképesztően sikeres túlélőshow hazai meghonosítása ismét mérsékelten volt eredményes, a teljes lakosság körében elért 310 ezer fő körüli átlagos nézőszám felejthető eredmény, a 18-49 éves korcsoportban felmutatott 127 ezer néző, és 14,7 százalékos közönségarány azonban nem katasztrofális.

A TV2-n a 40. héten is a ’Séfek séfe’ volt a fő hétköznapi attrakció, 646 ezres átlagos nézőszámával a csatorna minden bizonnyal elégedett lehetett, hiszen ez jelentős javulás az előző heti számokhoz képest. A fiatalabbak körében elért 225 ezres teljesítmény mellett 22,7 százalékos közönségarányt tudott felmutatni.

Este fél 11-es kezdéssel a ’Kőgazdag fiatalok – Rich Kids Hungary’ is tovább folytatta pályafutását a TV2-n. A honosított formátum, a finoman szólva is jómódú félceleb influenszerek, és gazdag emberek gyermekeinek mindennapjait követi, éppen csak elérte a 200 ezres nézettséget a teljes lakosság körében, míg az inkább célcsoportnak számító kiemelt kereskedelmi korcsoportban átlagosan 102 ezres átlagig jutott, 16,2 százalékos közönségarány mellett.

Sportesemények

Több érdekesség akadt a sport világában is, hiszen nemcsak focimeccseket, hanem Forma-1-es futamot is rendeztek a 40. héten: a brutálisan forró katari nagydíj 406 ezres nézettséget ért el, a győzelmet pedig az idén gyakorlatilag verhetetlen Max Verstappen zsebelte be.

A Ferencvárosnak a héten két jelenése is akadt, egyrészt a magyar bajnoki keretében kisebb rangadót rendeztek, és a Fradi a Debrecent fogadta, a végül 2-2-es eredménnyel záruló meccsen mindössze 15 másodperc után született meg az első gól – mindez 262 ezer embert vonzott a képernyők elé. A hét legnézettebb meccsének azonban a Fiorentina-Ferencváros mérkőzés bizonyult, az idegenben 2-2-es döntetlennel záruló mérkőzést 467 ezres követték élőben.

Végül felfért a toplistára egy olyan összecsapás is, amelyben nem volt magyar érdekeltség, az UEFA Bajnokok Ligájának csoportkörében a Napoli a Real Madriddal játszott, a 2-3-as eredménnyel záruló meccset 227 ezren nézték.

Szép számokat hozott a 'Sztárban sztár leszek!' Fotó: TV2 Sajtószoba

Kőkemény hétvége

Az RTL saját gyártású sorozata, az ’A mi kis falunk’ tovább görgeti új részeit a szombati program nyitányaként, ezúttal 550 ezres nézettséggel, míg a ’The Voice’ 569 ezer főt vonzott a képernyők elé, ezzel pedig a tehetségkutató javítani tudott az előző héthez képest. A TV2 igazán a hétvégi napokra tartogatta a puskaport, ez abból is látszik, hogy a visszatérő ’Ázsia Expressz’ szombaton kezdte meg új évadját egy igen erős 681 ezres nézettséggel, amely nem sokkal maradt le a ’Sztárban sztár leszek!’ napi adásának 709 ezres nézőszámától sem.

Vasárnap az RTL ismét a ’The Voice’ újabb epizódjával várta a közönséget, amely 562 ezres nézettséget tudott felmutatni, a napi győzelem azonban egyértelműen a TV2-nek jutott, hiszen az ’Ázsia Expressz’ második része 690 ezer főt, míg a ’Sztárban sztár leszek!’ napi adása 802 ezer embert ültetett a készülékek elé. Ez utóbbi egyébként a hét legjobb eredménye lett a teljes lakosság körében, míg a 18-49-es korcsoportban elért 272 ezer 23,6 százalékos közönségarány is elég volt a heti győzelemre.

Így alakult a hét

A 40. héten csökkent a különbség a csatornák között, ez elsősorban a ’Nyerő páros’ jó teljesítményének köszönhető az RTL-en, összességében ugyanakkor már az is látszik a rendkívül magas átlagos közönségarányokon, hogy az idő romlásával egyre többen ülnek a készülékek előtt. A 18-49-es évesek körében mért, átlagos napi közönségarányok harcában tehát még így is a TV2 vitte el a pálmát, és 20,9 százalékával megelőzte az RTL által elért 18,4 százalékot.