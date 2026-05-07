Nagyot kaszált Kapitány István volt munkahelye

A Shell brit-holland olaj- és gázipari cég 19,1 százalékkal növelte profitját az első negyedévben, a kiigazított nyereség meghaladta az elemzői várakozásokat.

A Shell csütörtökön arról jelentett, hogy az adózott eredménye 5,69 milliárd dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 4,78 milliárd dollárról. Az egyszeri tételek nélküli nyereség 5,58 milliárd dollárról 6,92 milliárd dollárra nőtt, meghaladta ez elemzői várakozások átlagában szerepelt 6,36 milliárd dollárt. A korrigált adózás, kamatfizetés és értékcsökkenés előtti eredmény (EBITDA) 17,74 milliárd dollárra emelkedett a tavalyi első negyedévi 15,25 milliárd dollárról.

A bevétel 69,69 milliárd dollárra nőtt a március végével záródott három hónapban az egy évvel korábbi 69,23 milliárd dollárról. A szénhidrogén-termelés napi 2,752 millió hordó olajegyenértékre esett vissza az első negyedévben az egy évvel korábbi 2,838 millió hordóról és a tavalyi negyedik negyedévi 2,859 millió hordóról. A Shell összesen 5,3 milliárd dollárt juttatott vissza a részvényeseknek a negyedévben, 3,2 milliárd dollárt részvény-visszavásárlás és 2,1 milliárd dollárt osztalékfizetés révén. A vállalat bejelentette, hogy a folyó negyedévben 3 milliárd dollár értékben vásárol vissza részvényeket.

A Shell korábbi alelnöke Kapitány István, aki a Tisza-kormány gazdasági minisztere lesz.

