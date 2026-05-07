Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Nagyot kaszált Kapitány István volt munkahelye

 A kiigazított nyereség meghaladta az elemzői várakozásokat.

A Shell brit-holland olaj- és gázipari cég 19,1 százalékkal növelte profitját az első negyedévben, a kiigazított nyereség meghaladta az elemzői várakozásokat.

A Shell csütörtökön arról jelentett, hogy az adózott eredménye 5,69 milliárd dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 4,78 milliárd dollárról. Az egyszeri tételek nélküli nyereség 5,58 milliárd dollárról 6,92 milliárd dollárra nőtt, meghaladta ez elemzői várakozások átlagában szerepelt 6,36 milliárd dollárt. A korrigált adózás, kamatfizetés és értékcsökkenés előtti eredmény (EBITDA) 17,74 milliárd dollárra emelkedett a tavalyi első negyedévi 15,25 milliárd dollárról.

A bevétel 69,69 milliárd dollárra nőtt a március végével záródott három hónapban az egy évvel korábbi 69,23 milliárd dollárról. A szénhidrogén-termelés napi 2,752 millió hordó olajegyenértékre esett vissza az első negyedévben az egy évvel korábbi 2,838 millió hordóról és a tavalyi negyedik negyedévi 2,859 millió hordóról. A Shell összesen 5,3 milliárd dollárt juttatott vissza a részvényeseknek a negyedévben, 3,2 milliárd dollárt részvény-visszavásárlás és 2,1 milliárd dollárt osztalékfizetés révén. A vállalat bejelentette, hogy a folyó negyedévben 3 milliárd dollár értékben vásárol vissza részvényeket.

A Shell korábbi alelnöke Kapitány István, aki a Tisza-kormány gazdasági minisztere lesz.

(MTI)

A dízel és a benzin is olcsóbb lesz

A dízel és a benzin is olcsóbb lesz

Pénteken csökkenést tapasztalhatunk a hazai nagykereskedelmi piaci árakban.

A pánikvásárlás és a kampányosztogatás hozta össze az év egyik legnagyobb meglepetését

Minden várakozást felülmúlt a magyar kiskereskedelem márciusi teljesítménye: a benzinkutakon az üzemanyaghiánytól rettegő és a védett áron bespájzoló autósok kiugró forgalmat csináltak. De nem csak innen jött a jó teljesítmény: a lakosság azonnal költeni kezdte a választási kampányban bő kézzel osztott kormányzati juttatásokat is.

A német ipar is magára talál végre?

Ez a magyar gazdaságnak is jó hír lenne.

Ez a magyar gazdaságnak is jó hír lenne.

A cafeteria nem bérpótlék, hanem a lojalitás kulcsa?

A cafeteria nem bérpótlék, hanem a lojalitás kulcsa?

Ahol van juttatás, ott magasabb az elégedettség és alacsonyabb a váltási szándék.

4 éve nem láttunk ilyet – kilőtt a kiskereskedelem

4 éve nem láttunk ilyet – kilőtt a kiskereskedelem

A védett üzemanyagárak bevezetésének hónapjában rohamot indítottak a magyar autósok a benzinkutakon, de az élelmiszereknél és a nem-élelmiszerek kategóriájában is szépen nőtt a forgalom

Többmilliós szja-visszaigénylések akadtak fenn a NAV szűrőjén

Többmilliós szja-visszaigénylések akadtak fenn a NAV szűrőjén

A NAV két magánszemélynél végzett kiutalás előtti vizsgálatot.

Tényleg megszünteti a TV2 a Tényeket

Tényleg megszünteti a TV2 a Tényeket

A Napló magazinműsor sem éli túl az újjászervezést.

GKI: javult az üzemanyagok megfizethetősége

GKI: javult az üzemanyagok megfizethetősége

Másfélszer annyi üzemanyagra volt elég egy uniós átlagkereset

A Tisza győzelme után így alakul a nyugdíjasok bevásárlása

A Tisza győzelme után így alakul a nyugdíjasok bevásárlása

Ahogy várható volt, a választások utáni első, május eleji Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérés havi szinten enyhe áremelkedést mutatott. A hipermarketláncok az árréscsökkentésen felül önkéntes árcsökkenést is alkalmaztak, emiatt az árkosárindex továbbra is negatív tartományban áll. Legfrissebb felmérésünk alább olvasható.

Hadat üzent Brüsszel a szegénységnek – itt az új EU-s javaslat

Hadat üzent Brüsszel a szegénységnek – itt az új EU-s javaslat

2050-ig számolnák fel a szegénységet.

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak


