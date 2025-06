Nagyot kaszáltak a szállodák a hosszú hétvégén

Részletezték, a június elején berobbant kánikula igazi úti lázat és ezzel kimagasló eredményeket hozott, tavalyhoz képest 20 százalékkal több, 288 ezer vendég keresett kikapcsolódást az ünnepi hosszú hétvégén. A „pünkösd királya a magyar tenger volt”, az összes hazai vendég 30 százaléka a Balaton parton hűsölt ezen az ünnepen. A szálláshelyek országszerte 516 ezer vendégéjszakát könyvelhettek el, 17 százalékkal felülmúlva a tavalyi ünnepi forgalmukat. A bővülés különösen a Balatonnál volt kiugró, ahol most 78 százalékkal több nemzetközi, és 37 százalékkal több hazai vendégéjszakát regisztráltak, mint a tavalyi ünnepi hosszú hétvégén. A legnépszerűbb térségnek az utazók körében a Balatont követően a Mátra-Bük térsége, Budapest környéke, valamint Debrecen és térsége bizonyult – ismertették.

Kifejtették, az országos vendégforgalom 70 százalékát a vidéki desztinációk élvezhették. Az első nyári hőhullámban 14 százalékkal több, 169 ezer hazai utazó keresett enyhülést a hazai tájakon, mint a tavalyi ünnepi hosszú hétvégén. Hangsúlyozták, a magyarok úti kedvét a Visit Hungary belföldi nyári kampánya is fűtötte. A turisták közül Budapestet követően a legtöbben Siófokot, Balatonfüredet és Szegedet vették célba. Meglepően sok magyar vendég kapcsolódott ki a fővárosban is, ahol tavalyhoz képest 17 százalékkal több belföldi utazót regisztráltak, akik 9 százalékkal több éjszakát töltöttek Budapest szálláshelyein.

A közleményben kitértek arra, a tavalyi ünnepi hosszú hétvégét csaknem 31 százalékkal túlszárnyalva idén 119 ezer külföldi turista pünkösdölt Magyarországon. A nemzetközi utazók közel kétharmada ezúttal is a fővárost választotta, ahová a legnagyobb számban az Egyesült Királyságból, Németországból, Amerikai Egyesült Államokból, Romániából és Izraelből érkeztek. Ugyanakkor 37 százalékkal több, 44 ezer nemzetközi turistát fogadtak vidéken is, elsősorban Németországból, Romániából, Ausztriából, Csehországból és Lengyelországból. A legtöbb külföldi Hévíz, Siófok és Hajdúszoboszló, vagyis ugyancsak vízparti vagy fürdővárosok szálláshelyeit kereste. Hozzátették, a szállodák pünkösdkor is jól jártak, az utazók 48 százaléka hotelekben pihent, 32 százalék pedig magán- és egyéb szálláshelyet választott.

Mind a belföldi, mind a nemzetközi turisták körében a négycsillagos szállodák hódítottak, a hazai vendégek 53 százaléka, míg a külföldiek 54 százaléka foglalt ilyen kategóriájú hotelben. Kihasználtságuk is a nyári főszezont idézte, és elérte a 73-százalékot. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adataiból az is kiderült, hogy a kánikulai ünnepi hétvége legidősebb vendége 100 éves volt, Budapesten szállt meg egy közösségi szálláshelyen, míg a legfiatalabb csak pár hónapos kisgyermek volt, és a szüleivel a fővárosban egy négycsillagos szállodában pihent – írták a közleményben. A főszezoni csúcsokat idéző forgalom a szálláshelyek bevételeiben is rekordokat döntött, az ünnep összesen 12,1 milliárd forinttal gazdagította a szálláshelyeket, 35 százalékkal múlva felül a tavalyi pünkösd hétvége eredményét – tájékoztatott a Visit Hungary.

(MTI)