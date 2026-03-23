Nagyot ment tavaly a SZÉP kártya

A tavalyi évben látványosan bővült a K&H SZÉP kártya elfogadóhelyek száma és a költések mértéke, melyet az élelmiszervásárlási lehetőség és a lakásfelújításra költhető keretösszeg is jelentősen motiváltak – olvasható a K&H lapunknak küldött közleményében. A SZÉP kártya mára a hazai cafeteria-rendszer egyik legaktívabban használt eleme: a kártyabirtokosok tudatosan keresik azokat a helyeket, ahol elkölthetik az egyenlegüket, a szolgáltatók számára pedig ez kézzelfogható versenyelőnyt és többletforgalmat jelenthet. A magyar gazdaság számára is kedvező a vállalkozói szektor és a SZÉP kártya találkozása: stabil és kiszámítható forgalmat terel a hazai kkv-khoz, miközben a felhasználóknak kényelmes költési lehetőséget biztosít a mindennapokban.

Terjedés és növekedés

Már csaknem 50 000 helyen fizethetünk K&H SZÉP kártyával: az elfogadóhelyek száma egyetlen év alatt több, mint 5000-rel emelkedett, így a kártyabirtokosok minden eddiginél szélesebb körben használhatják fel az egyenlegüket. Ehhez nagymértékben hozzájárult, hogy a tavalyi évben bevezetett lakásfelújításhoz felhasználható keret, valamint a hidegélelmiszer-vásárlási lehetőség is.

Kapcsolódó cikk Felpörögnek a SZÉP kártyás fizetések, de idén másra költhetjük a legtöbbet Trendforduló várható.

Az elfogadóhelyek látványos bővülése mellett a technológiai háttér is lépést tart az igényekkel: idén több, mint 11 ezer SZÉP kártyát digitalizáltak – ami egyaránt növeli a kártyabirtokosok és szolgáltatók kényelmét a gördülékenyebb érintéses fizetéssel. Ráadásul a K&H SZÉP kártyával rendelkező ügyfelek is használhatják a K&H mobilbanki alkalmazást, bankszámla nyitása nélkül. Ezzel a könnyű és gyors megoldással számukra is elérhetővé válik a mobilbanki élményt. Így egy helyen elérhetők a SZÉP kártya egyenlege, költései és az elfogadóhelyek, a kártya pedig egyszerűen digitalizálható.

„A SZÉP kártya mára a kisvállalkozások növekedésének egyik fontos tényezőjévé lépett elő, elfogadása ma kézzelfogható forgalomnövelő eszköz: új vendégeket hozhat, javíthatja a versenyképességet, és közben modern, készpénzmentes fizetési élményt ad. Cégek számára a csatlakozás és üzemeltetés könnyű és gyors – akár POS-en, akár online vagy telefonon fogadná a vállalkozás a fizetést” –

kommentálta az adatokat Rammacher Zoltán, a K&H lakossági és kkv szegmens marketingvezetője.

Éves mérleg

A 2025-ben az éves költések megoszlása jól mutatja, hogy a juttatás a mindennapok szerves részévé vált. A keret jelentős részét a kártyabirtokosok a mindennapi bevásárlásokra fordították, ami jelentős forgalomnövekedést hozott a helyi kisboltok és élelmiszer-kereskedők számára: közel 1,5 milliárd forintot fordítottak erre a munkavállalók. Erre a célra még április végéig felhasználható a kártyákon lévő összeg.

Szintén nagy hangsúlyt kapott a lakások szépítése is: kicsivel lemaradva a hideg élelmiszerek mögött, ezen a területen 1,3 milliárd forintos forgalommal zárták az évet – ezzel az összeggel támogatva a hazai szakembereket és építőipari kkv-kat. Az Aktív Magyarok zseb is népszerű volt a kártyabirtokosok körében, az egészségtudatosság jegyében az edzőtermek, uszodák és sportegyesületek is jelentős összeghez jutottak közel 60 millió forint költéssel.