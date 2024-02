Nagyot néz, ha meglátja, megint mi történt a TV2-vel!

Az RTL nem érezte szükségét annak, hogy hétköznapi programjában változtasson, így ezúttal is az ’…a szomszéd tehene’ telenovella újabb epizódjaival várta közönségét, ezeket átlagosan 330 ezren nézték a teljes lakosság körében, ez az eredmény szinte teljesen megegyezik az elmúlt hetekben elértekkel.

A kereskedelmi szempontból kiemelten fontosnak számító, 18-49 éves korosztályt a műsor mérsékelten hozta lázba, a 110 ezer körüli nézőszám és a 11 százalék körüli közönségarány kiemelkedőnek messze nem nevezhető.

A csatorna műsorsávjának második érkezője továbbra is az ’A mi kis falunk’, a jól ismert saját gyártású sorozat a hétköznapokon nem találja a lépést, így az 5. héten már csak alig 300 ezres átlagos nézőszámra futotta epizódokként. Az eredmény a kiemelt kereskedelmi korcsoportban valamivel jobban alakult, az itt elért átlag szinte teljesen megegyezett az RTL telenovellája által produkálttal.

Kasza Tibiékre továbbra sincsen panasz

A TV2-nek a 2024-es hétköznapokon még csak az örömre akadt oka, hiszen sorra besöpri a győzelmeket. A program nyitányát a Kasza Tibi műsorvezetésével érkező Szerencsekerék újabb epizódjai jelentették, a 650 ezer feletti átlagos nézettségre pedig nem lehetett panasz. A vetélkedő hagyományosan stabilan teljesít a 18-49 évesek körében is, itt a hétre 160 ezer körüli nézőszám és 16-17 százalék körüli közönségarány jutott részenként, ez nagyjából megegyezik az elmúlt hetekben megszokottakkal.

A program második felét kapó Kincsvadászok az idei év eddigi pozitív meglepetése; a kollégáim szerint is kifejezetten szórakoztatóra sikerült antikvitásos show 530 ezres átlagos nézettséget hozott, amely egy teljesen újonnan bemutatott műsorformátum esetében kifejezetten jó eredmény. A széria a TV2 titkos fegyverének bizonyulhat abból a szempontból is, hogy a kiemelt kereskedelmi korcsoportban is jól megy (pedig ezzel a TV2 műsorainak szoktak gondjai akadni), és ezúttal 135 ezres átlagos nézőszámmal és 16-17 százalék körüli közönségaránnyal iratkozott fel a listára a szegmensben.

Erre tényleg nehéz mit mondani

A TV2 az évet elképesztő szériával indította, hiszen a teljes lakosság körében a legnézettebb műsor címéért a Tények, a csatorna hírműsora az évkezdés óta csak saját magával versenyez. Ezúttal a listavezető

a kedd esti, január 29-i adás lett, ezt 790 ezren követték a képernyők előtt.

A TV2 Play-en elérhető tematikából megpróbáltuk kideríteni, hogy mi hozta ennyire lázba a közönséget – a tartalmi összefoglaló szerint a győztes kiadásban többek közt az egy nyugdíjast a taxi elé lökő férfi után folytatott hajtóvadászatról, az egyik antifás támadó elítéléséről és egy tárnoki gyújtogatásról volt szó.

Megint nem tudták legyőzni a Tényeket. Fotó: Depositphotos

Sportesemények

Az 5. héten két focimeccs hozott jelentősebb nézettséget, a Liverpool a sérült Szoboszlai Dominik nélkül találkozott az Arsenal csapatával az angol bajnoki keretében, ahol csúnya, 3-1-es vereséget szenvedett – mindezt 220 ezren követték a magyar tévék előtt.

Beindult a magyar bajnoki is, ahol a Ferencváros a Kisvárdánál vendégeskedett, és 3-1-re nyert. Itt 174 ezren szurkoltak a készülékek előtt.

Hogyan alakult a hétvége?

A TV2 egyelőre nem lehet elégedett a szombat esténként új évaddal visszatérő ’Mutasd a hangod!’ teljesítményével, hiszen az ’A mi kis falunk’ aktuális epizódja folytatta győzelmi szériáját, és 670 ezres nézettségével könnyedén lenyomta a részben párhuzamosan futó tehetségkutató által felmutatott 495 ezret.

Vasárnap aztán megint az RTL örülhetett, hiszen ezen a napon az üzleti vetélkedő ’Cápák között’ nem találkozott igazi kihívóval, a rivális csak filmeket adott, így az ezúttal is harapós kedvükben lévő cápák 664 ezres nézőt kötöttek le a teljes lakosság körében.

Ez azonban nem az egyetlen kategória, ahol a ’Cápák között’ fölénybe került, ugyanis a kiemelt kereskedelmi korcsoportban ezúttal is magabiztosan a hét legjobbja lett, és 267 ezer nézőjével, valamint 22 százalék feletti közönségarányával nem talált legyőzőre.

A heti végeredmény

A TV2 a Szerencsekerék stabil teljesítményének, valamint a Kincsvadászok erős kezdésének köszönhetően ellensúlyozni tudta az RTL hétvégi óriási fölényét. A 18-49-es évesek körében mért, átlagos napi közönségarányok harcában a két csatorna közül a TV2 kerekedett felül, és 14 százalékával lenyomta az RTL 12,8 százalékát.