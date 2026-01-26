Nagyot nyerhetnek azok, akik időben lépnek az uniós vámok ügyében

Február végéig kell cselekedniük azoknak a vállalatoknak, amelyek már a jövő év elejétől vámmentesen vagy csökkentett vámteherrel szeretnének importálni az Európai Unióban nem elérhető, vagy csak korlátozott mennyiségben beszerezhető árucikkeket. Mindez azért fontos, mert az ezt lehetővé tevő úgynevezett vámfelfüggesztések és vámkontingensek alkalmazásával jelentős megtakarításokat, ezáltal pedig versenyelőnyt érhetnek el a hazai társaságok – hívja fel a figyelmet az EY lapunknak küldött közleménye.

A speciális vámkedvezmények célja, hogy megerősítsék az uniós gyártók versenyképességét és termelési kapacitását az Európai Unión kívüli szállítókkal szemben. A kedvezményezett cégek akár általános vámtétel megfizetése nélkül szerezhetnek be az EU-n kívülről nyersanyagokat, félkész termékeket, valamint alkatrészeket is.

„Fontos, hogy a vámfelfüggesztést kizárólag olyan esetekben adja ki az Európai Bizottság, ha azok megadása az Európai Unió gazdasági érdekeit szolgálják. Ezért a kérelmek pozitív elbírálásához összetett elvárásoknak kell megfelelni, amelyhez érdemes szakértői segítséget kérni”

– emelte ki Dr. Nagy Áron, az EY Partnere.

A 2027. január elsejétől érvényes kedvezményekre vonatkozó kérelmeket legkésőbb 2026. február 28-áig kell benyújtani. Létezik egy másik határidő is: az augusztus 31-ig benyújtott kérelmek esetén 2027. július 1-jétől vehető igénybe a lehetőség.

„A vámfelfüggesztés és vámkontingens alkalmazásával egyrészt jelentős költségcsökkentés is elérhető, másrészt hosszú távon a likviditást is javíthatják ezek lehetőségek, mivel a kedvezmények akár öt éven keresztül érvényesek lehetnek. Az iparági szereplők közül különösen azok a gyártók és ipari vállalatok profitálhatnak, amelyek nagy volumenben használnak fel EU-n kívülről importált nyersanyagokat, termékeket”

— hangsúlyozta Fülöp Attila.