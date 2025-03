Nagyot villant a Mol Tiszaújvárosban

A Mol egy 40 megawattóra energiatárolási kapacitású villamosenergia-tároló rendszert épít fel Tiszaújvárosban, a Mol Petrolkémia területén. Ez lesz Magyarország legnagyobb akkumulátoros tárolója, amit közvetlenül a végfogyasztó mellé telepítenek – áll a hazai olajipari nagyvállalat pénteki tájékoztatásában. A közlemény kiemeli, a beruházásnak köszönhetően a Mol beléphet a MAVIR által működtetett rendszerszintű szolgáltatások piacára. A 6,591 milliárd forintból megvalósuló létesítménynek fontos szerepe lesz az országos elektromos hálózat ingadozásainak kiegyensúlyozásában. A Mol Magyarországon 2030-ra összesen több 100 megawattórányi tárolórendszert tervez kiépíteni. A beruházáshoz, amelyhez – a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium koordinációja mellett – az Európai Unió 2,699 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében – írják a kommünikében.

A Mol Petrolkémia területén épül az ország legnagyobb akkumulátora

Fotó: Facebook / Mol

Mint a közlemény fogalmaz, a Mol-csoport stratégiájában kiemelt szerepe van a megújuló energiának, amelynek hatékony használatához elengedhetetlen az akkumulátoros energiatároló kapacitás kiépítése. A tiszaújvárosi egység az országos átviteli hálózatot fogja támogatni a hálózati ingadozások kiegyensúlyozásával. Ennek a kereskedelmi részét az Alteo fogja végezni. A Mol és partnerei 73,8 százalékos részesedést birtokolnak az Alteo Energiaszolgáltató Nyrt.-ben, amely körülbelül 110 megawatt megújulóenergia alapú erőművi (szél, nap, víz, biogáz) kapacitással rendelkezik, valamint jelenleg a Magyarországon működő energiatároló összkapacitás mintegy 40 százalékát biztosítja – áll a Mol tájékoztatásában.

Az ország energiaimportjának csökkentéséhez és a zöld átmenethez elengedhetetlen a megújuló energiaforrások arányának növelése – írják. Az időjárásfüggő termelőegységek – mint a napelemparkok, szélerőművek – fokozzák a hálózat ingadozását, amelynek kiegyensúlyozásához az energiatárolók mennyiségének fokozatos növelése is fontos országos szinten – húzzák alá.

„Nemrég jelentettük be, hogy az ország egyik legnagyobb napelemparkját fogjuk megépíteni Tiszaújvárosban, most pedig együtt ünnepelhetjük, hogy a megújuló energiatermelés mellé tárolókapacitás is létesítünk. Pontosan ilyen lépések kellenek a stratégiánkban megfogalmazott okos átmenethez: ez a projekt ugyanis nemcsak az energiaellátás stabilitását és megbízhatóságát növeli, de hozzájárul a környezetvédelemhez és a gazdaságfejlesztéshez is. A jövő energiarendszereinek fejlesztése során az akkumulátoros tárolóegységek integrációja elengedhetetlen lesz ahhoz, hogy hatékonyan, rugalmasan és megbízhatóan használjuk fel az energiaforrásokat” – fogallmazott Áldott Zoltán, a Mol Felügyelő Bizottság elnöke.

A beruházás 6,591 milliárd forintból valósul meg, amelyhez – a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium koordinációja mellett – az Európai Unió 2,699 milliárd forint támogatást nyújt a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében – olvasható a Mol tájékoztatásában, melyhez hozzáfűzik, az akkumulátoros táróló várhatóan 2026. első negyedévében készül el.